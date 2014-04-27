خالد سليم يتعافى من وعكته الصحية

تعافى الفنان خالد سليم من الوعكة الصحية التي ألمت به نتيجة وقوعه تحت ضغط العمل لأكثر من ثلاثة أسابيع متتالية دون راحة.

ووجه خالد رسالة إلى جمهوره، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "حبايب قلبي ..أنا بخير الحمدلله .. أحسن كتير اليوم .. واضح ان تعب التصوير في الثلاث أسابيع السابقة ظهر فجأة في يوم اجازتي".

وتابع: "أثناء قضائي بعض الوقت مع أسرتي في أحد الفنادق قبل اتجاهي لاستوديو (إم ٢).. لتسجيل أغنية من ألبومي الجديد .. و تأثير الشمس القوية والتعب خلال التصوير مع النظام الغذائي القاسي.. أدوا إلى بقائي في السرير حتى تعافيت الحمد لله".

واستكمل حديثه قائلا: "أشكر كل من سأل عني من جمهوري وأصدقائي وأحبابي.. ربنا مايحرمني من محبيتكم".