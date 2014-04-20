إنجي شرف ترتدي الحجاب

أكدت الفنانة المصرية إنجي شرف، أنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "أهل إسكندرية"، بحي الإسكندرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفة أنها تقدم شخصية جديدة عليها وتحمل أبعادا مختلفة، لكونها تمر بالعديد من المراحل في حياتها.

وقالت انجي في تصريحات خاصة لـ "إرم" أنها سعيدة للغاية بهذا العمل الذي تتعاون خلاله مع المخرج خيري بشارة، مضيفة أنها سعدت بشدة بترشيحه لها لأداء أحد الأدوار المهمة في المسلسل.

وعن تفاصيل دورها قالت: أجسد شخصية فتاة جامعية تضطر للعمل كراقصة للتغلب علي ظروف الحياة المعيشية الصعبة، ومن هنا تتوالي الأحداث.

وأتبعت: قمت بالاستعداد جيدا لهذه الشخصية، لاسيما وأنها تمر بمراحل نفسية مختلفة، مما تطلب مني تحضيرات خاصة للإلمام بكل تفاصيل الدور، والذي أتمني أن ينال إعجاب الجمهور عند عرض المسلسل في رمضان المقبل.

يذكر أن "أهل إسكندرية" من بطولة عمرو واكد، بسمة، هشام سليم وكوكبة من النجوم.