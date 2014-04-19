صور.. شيماء الحاج تؤجل خطوة "الإغراء"

القاهرة – قالت الفنانة المصرية الشابة، شيماء الحاج، إن "الإغراء خطوة مؤجلة في مشوارها الفني، حتى تستطيع إثبات موهبتها التمثيلية"، مشيرة إلى أنها "لا تريد أن يقال عنها إنها نجحت في لفت أنظار الجماهير من خلال أدوار الإغراء".

ولفتت شيماء أنظار الجمهور مع إطلالتها الأولى على الساحة الفنية، في فيلم "سالم أبو أخته"، تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد حمدي.

وقالت إن "تجربة التمثيل جاءت مصادفة، بعد أن رشحني المؤلف محمد سمير إلى مخرج وبطل العمل الممثل محمد رجب، لم يبد أي منهما اعتراضا على مشاركتي في العمل، لكنهما شجعاني على تقديم الدور بشكل لائق". وعن دورها في الفيلم، أوضحت أنها "جسدت دور راقصة في أحد الملاهي الليلية، حيث تتنافس مع الممثلة حورية فرغلي، على (سالم) الذي يجسد شخصيته الممثل محمد رجب، وتتوالى الأحداث للفوز بحبه". وأكدت على أنها "استفادت كثيرا من الوقوف أمام الممثل محمد رجب"، مشيرة إلى أنه "شخص متواضع ويساند الممثلين الشباب، ولا يبخل عليهم في أي نصيحة أو مساعدة حتى يُخرجوا كل مواهبهم".