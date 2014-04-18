صورة.. شعر منة شلبي يستفز جمهورها

واصت الفنانة المصرية منة شلبي استفزاز جمهورها، من خلال نشرها صورة غريبة لها على حسابها الشخصي عبر موقع تحميل الصور "إنستيغرام"، وذلك أثناء خضوعها لإحدى جلسات التصوير الخاصة.
وظهرت منة في الصورة بتسريحة شعر غريبة، تشبه الرجال إلى حد كبير، ما آثار غضب قطاع كبير من جمهورها ورواد صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
وانهالت التعليقات على الصورة من قبل معجبيها للتعبير عن استيائهم من تسريحة شعرها الجديدة، حيث قال أحدهم: "إيه يامنة ده، مش حرام عليكي تبوظي النعمة اللي ربنا عطيهالك"، بينما كتب آخر "لاء بجد، كده كتير أوي، انتي مين اللي نصحك تعملي شعرك كده، شكلك صعب أوي".