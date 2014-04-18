صورة.. شعر منة شلبي يستفز جمهورها

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الفنانة المصرية تنشر صورة غريبة لها على حسابها الشخصي عبر موقع تحميل الصور "إنستيغرام"، تظهر فيها بتسريحة شعر تشبه الرجل.