لحظة انهيار التيكتوكر "ضحى" بعد "مقلب قوي" من زوجها "مكس"

وفيما رفض "مكس" إعداد الوصفة، أصرت عليه زوجته بأن يقوم بذلك باعتباره أمرًا جديدًا ولا يسبب الكراهية لدى الأردنيين الرافضين لقيام الرجل بتحضير الطعام، لكن "مكس" أصر على موقفه وبدت عليه علامات الغضب، رافضًا طلب زوجته ومقدم البرنامج.

وشككت "ضحى" بوجود مقلب، بعد إصرار ورفض "مكس" على إعداد الوصفة، الذي قام بالصراخ عليها في محاولة لإثبات أن الأمر جاد وليس مزاحًا أو "مقلب".

وفي الوقت الذي عبرت فيه "ضحى" مرة أخرى عن شكوكها بوجود مقلب، بدت علامات غضب كبيرة على "مكس" الذي طلب منها مغادرة الاستديو، ليقوم بعد ذلك بتحطيم أواني الطبخ، معبرًا بذلك عن غضبه الشديد، طالبًا من القائمين على البرنامج "إزالة" الميكروفون عنه ليستطيع مغادرة المكان.

بعد ذلك حاولت "ضحى" تهدئة زوجها باعتبار أن الأمر لا يستحق كل ذلك الغضب، ليقوم بدفعها والطلب منها الابتعاد عنه، فيما قام كذلك بدفع مقدم البرنامج والطلب منه المغادرة، الأمر الذي أدى إلى انهيار "ضحى" التي انهمرت بالبكاء.