صورة.. أنوثة هيفاء وهبي تورط رامي عياش

سقط المطرب اللبناني رامي عياش ضحية لأنوثة النجمة هيفاء وهبي، بعدما تمكنت عدسات أحد المصورين من التقاط صورة تجمعه ببطلة فيلم "حلاوة روح"، وهو يسترق النظر إلي "سيقانها" العارية، وذلك علي هامش حضورهما العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم قبل أيام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحرص "عياش" على مشاركة صديقته هيفاء فرحتها بفيلمها الجديد، ولكنه اصطدم بفستانها القصير الذي أثار اهتمامه، دون أن ينتبه إلى وجود العشرات من المصورين.

وكان رامي عياش قد احتفل بحفل زفافه من داليدا سعيد منذ أشهر عدة، وبحضور حشد هائل من الفنانين.