سبب وفاة الفنانة التونسية فايزة المحرصي

توفيت، الجمعة، الفنانة التونسية فايزة المحرصي، بعد صراع مع المرض امتد لعدة أشهر، تلقت خلالها المحرصي الملقّبة "بهيفاء وهبي تونس" العلاج في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

وأعلنت عائلة فايزة المحرصي، اليوم، عن وفاتها بعد أن تم الإعلان عن تحسن حالتها الصحية مؤخرا، حتى أن المحرصي قالت في مكالمة هاتفية لبرنامج تم بثه على إذاعة "موزاييك" المحلية إنها تتعافى من مرضها تدريجيّا.

وأعلنت الفنانة التونسية حنان الشقراني أيضا وفاة صديقتها فايزة المحرصي، وذلك عبر تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكثر الحديث مؤخرا عن حقيقة إصابة الفنانة فايزة المحرصي بمرض خطير، لكن صديقتها حنان الشقراني قالت إن فايزة المحرصي دخلت في غيبوبة بسبب سوء تشخيص وأدوية وصفت لها بعد حادثة سقوط أصيبت خلالها، على مستوى الظهر.