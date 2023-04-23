شاهد صدمة جرجس جبارة وسوسن ميخائيل من نبأ وفاة محمد قنوع (فيديو)
وثق مقطع فيديو صدمة الفنانين السوريين جرجس جبارة وسوسن ميخائيل من نبأ وفاة زميلهما الفنان السوري محمد قنوع المفاجئة عن عمر 49 عامًا.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من بث مباشر مشترك لجرجس جبارة وسوسن ميخائيل عبر "تيك توك"، لدى الإعلان عن وفاة قنوع، حيث بدا عليهما هول الصدمة والحزن الشديد على رحيل زميلهما.
ويوثق الفيديو، حسب ما أورده موقع "فوشيا"، ردة فعل سوسن ميخائيل، حيث أخذت تصرخ قائلة "لا لا لا.. يا عذرا لا" من شدة هول الصدمة، قبل أن تكشف أن قنوع قبل رحيله كان في مكة المكرمة لأداء العمرة؛ قائلة: "لك كان بالحج"، ثم اعتذرت من جبارة وأقفلت البث المباشر وعلامات الذهول والتأثر بادية على وجهها.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قد قالت إن الفنان محمد قنوع توفي إثر احتشاء في عضلة القلب.
وقضى قنوع ما يقارب ثلاثة عقود في العمل الفني والدرامي، حيث بدأت انطلاقته عندما اختاره الفنان ياسر العظمة ليشاركه عام 1995 في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا"، فقدم لوحات أظهرت موهبته وتمكنه من لعب الأدوار، كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة، وعرف في مجال السينما في فيلم "خارج التغطية" عام 2007.
وشارك قنوع في عشرات الأعمال الدرامية والتلفزيونية، ولعب أدوارًا مهمة في العديد من المسلسلات السورية.