شاهد صدمة جرجس جبارة وسوسن ميخائيل من نبأ وفاة محمد قنوع (فيديو)

وثق مقطع فيديو صدمة الفنانين السوريين جرجس جبارة وسوسن ميخائيل من نبأ وفاة زميلهما الفنان السوري محمد قنوع المفاجئة عن عمر 49 عامًا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من بث مباشر مشترك لجرجس جبارة وسوسن ميخائيل عبر "تيك توك"، لدى الإعلان عن وفاة قنوع، حيث بدا عليهما هول الصدمة والحزن الشديد على رحيل زميلهما.

ويوثق الفيديو، حسب ما أورده موقع "فوشيا"، ردة فعل سوسن ميخائيل، حيث أخذت تصرخ قائلة "لا لا لا.. يا عذرا لا" من شدة هول الصدمة، قبل أن تكشف أن قنوع قبل رحيله كان في مكة المكرمة لأداء العمرة؛ قائلة: "لك كان بالحج"، ثم اعتذرت من جبارة وأقفلت البث المباشر وعلامات الذهول والتأثر بادية على وجهها.