مروى تخشى التحرش الجنسي

مازالت ذاكرة المطربة اللبنانية، المثيرة للجدل، مروى، تحمل تخوفات تعرضها للتحرش الجنسي من جديد في مصر، وذلك بعد حادثتها الشهيرة منذ عامين على شاطئ مدينة "العجمي"، عندما تعرضت للتحرش الجنسي، ومزقت ملابسها، خلال إحدى حفلاتها، الأمر الذي جعلها تختار ملابسها بعناية، خلال حفلاتها، حتى لا تتعرض لذلك من جديد.

تخوفات "مروى"، دفعتها للظهور في إحدى الحفلات بمدينة "الغردقة"، على ساحل البحر الأحمر، بملابس ملتزمة كثيراً، مقارنة بما قبل، وقامت بتأجير مجموعة من الحراس الشخصيين، لمصاحبتها خلال حضورها الحفل وتجولها بين الجمهور، وغنائها على المسرح.

وأقيم الحفل في منطقة الممشى السياحي وشارك فيه، الفنان شريف عبد المنعم، نجم برنامج "صوت الحياة"، المطرب الشعبي أحمد العيسوي، الذي قدم أغنية خاصة لمصر، إضافة لمجموعة مميزة من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

وكان لمروى إطلالة خاصة، حيث أشعلت المسرح بأغانيها وتفاعلها الكبير مع الجمهور، الذي ظل يغني معها ويطالبها بالمزيد من الأغاني، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفنانين الثلاثة، بالإضافة إلى مجموعة من المساهمين في نجاح وتنظيم الاحتفال.