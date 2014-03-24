صورة ميرفت أمين تتباهى بجمال ابنتها

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الفنانة الكبيرة تنشر صورة لها مع ابنتها على حسابها الشخصي في "أنستغرام" وتكتب معلقة على الصورة "مع بنتي الجميلة".