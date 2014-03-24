صورة ميرفت أمين تتباهى بجمال ابنتها

القاهرة – (خاص) من محمود صبري
قامت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، بنشر صورة تجمعها مع ابنتها منة الله، على حسابها الشخصي على موقع الصور والتواصل الاجتماعي الشهير "أنستغرام".
وكتبت ميرفت تحت الصورة معلقة "مع بنتي الجميلة"، وانهالت التعليقات على الصورة من قبل جمهورها، للتعبير عن مدى إعجابهم بها، مؤكدين لها وجود شبه كبير يجمع بينها وبين ابنتها.
وعلق أحد معجبيها على الصورة، قائلا "منة الله أحلى كوكتيل من ميرفت أمين وحسين فهمي ربنا يخليها"، وكتبت أخرى "بسم الله ما شاء الله، مش عارفة مين فيكم احلى من التانية، ربنا ما يحرمكم من بعض أبداً، يا أجمل ست في العالم".