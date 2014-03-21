صور.. صافيناز ترقص بملابس قصيرة للأطفال

شاركت الراقصة صافيناز في إحدى الحفلات الاجتماعية، للمطربة الشعبية بوسي، التي احتفلت بعيد ميلاد نجلها ياسين، داخل منتجع جاردينيا بطريق السويس.

صافيناز التي حضرت كعادتها بملابس قصيرة، لفتت الأنظار، وقامت بالرقص مع الأطفال المتواجدين في الاحتفال، على أغاني المطرب "أبو الليف"، الذي أكد وقوفه بجانبها، ضد من يحاولون إبعادها عن مصر.

وحضرت صافيناز مع والدتها، في محاولة منها للابتعاد عن أجواء المحاكم، التي تواجدت بها في الفترة الأخيرة.

وحضر الحفل عدد من نجوم الغناء الشعبي منهم عصام كاريكا، بالإضافة إلى منظم الحفلات وليد منصور، والموزع أحمد عادل والموزع هاني محروس، وغيرهم، وسط أجواء مليئة بالبهجة والدعابة، تخللها العديد من الرقصات المشتركة بين بوسي وصافيناز.