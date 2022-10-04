وفاة الإعلامية المصرية ماجدة عاصم والدة الراحل عمرو سمير

توفت الإعلامية المصرية ماجدة عاصم والدة الفنان والمذيع الراحل عمرو سمير في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وأعلن أحد أبناء ماجدة عاصم خبر الوفاة عبر موقع فيسبوك، مشيرا إلى أن وفاتها أتت بعد أربعة أشهر من المرض الشديد.

كما نعت سلوى عاصم شقيقتها الإعلامية الراحلة عبر حسابها على فيسبوك: ”ماتت أختي حبيبتي وروحي المذيعة ماجدة عاصم، خلاص مشيتي ياحبيبتي بعد عذابك خمس سنوات على رحيل ابنك ابني حبيبي المذيع عمرو سمير، تحملتي بكل إيمان ورضا، مشيتي ياحبيبتي مشيتي، آسفة مش قادره أكمل البوست“.

وتأتي وفاة ماجدة عاصم بعد 5 سنوات من وفاة ابنها الفنان والمذيع عمرو سمير، حيث أصيبت حينها بانهيار عصبي حاد عقب سماعها خبر موته.

وأثار الخبر آنذاك حزنًا عارمًا في الوسطين الإعلامي والفني، خاصة مع الرسالة المؤثرة والأخيرة التي وجهها عمرو إلى والدته عبر حسابه على”فيسبوك“ قبيل وفاته، قال فيها: ”بفرح جدا لما حد يقولي إني متربي وعندي أخلاق لأنك إنتي يا حبيبتي السبب في دا، حبك وحنانك وتفهمك وعقلك وقلبك اللي قد الدنيا هما السبب في ده، يارب أكون أديتك ولو جزء صغير من اللي اديتهولي يا كل الدنيا“.