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رسميا.. لا حفل لمحمد رمضان في دمشق
تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2022 15:53 GMT
تاريخ التحديث: 03 أكتوبر 2022 16:25 GMT

رسميا.. لا حفل لمحمد رمضان في دمشق

أعلنت نقابة الفنانين السوريين رسميا، يوم الإثنين، رفضها السماح بإقامة حفل للفنان المصري محمد رمضان، في العاصمة دمشق، كان معدا له خلال الأيام المقبلة. وقالت

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المصدر: أحمد بيومي ـ إرم نيوز

أعلنت نقابة الفنانين السوريين رسميا، يوم الإثنين، رفضها السماح بإقامة حفل للفنان المصري محمد رمضان، في العاصمة دمشق، كان معدا له خلال الأيام المقبلة.

وقالت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إنه ”تقرر عدم الموافقة على إقامة“ هذا الحفل.

وأضاف البيان أن ”ما تقوم به بعض مواقع التواصل من نشر أخبار ملفقة خلاف ذلك لا يخرج عن سياستهم الإعلامية في التضليل والابتعاد عن المهنية“.

وكان ”رمضان“ أعلن مؤخرا، عن إحيائه لمجموعة حفلات بالوطن العربي، أولاها حفل في العاصمة السورية دمشق.

ووفق ما صرح به الفنان المصري، كان من المقرر أن يقيم حفلته في دمشق يوم السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتجاهل محمد رمضان التعليق على بيان نقابة الفنانين في سوريا، وخرج وأعلن عن تعاقده على إحياء حفل غنائي بدولة قطر.

وعلى إثر ذلك، قامت وزارة الثقافة القطرية بالأمر ذاته، مؤكدة أنها لم تمنح الفنان المصري تصريحا لإقامة حفله.

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