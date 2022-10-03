تغريم كيم كاردشيان 1.2 مليون دولار بسبب الترويج لعملة مشفرة

وافقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، على دفع غرامة قيمتها تتخطى المليون دولار، لتسوية اتهامات وجهتها هيئة التداول في البورصات الأمريكية (SEC) إليها، من دون أن تكشف عن قيمة المبلغ الذي حصلت عليه للترويج لعملة مشفرة على ”إنستغرام“.

وأشار غاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إلى أن ”تلك الدعوى الرسمية تعتبر تذكيرا لعموم المستثمرين والمستخدمين، بأن قيام أي شخصية عامة أو أي من المشاهير بالترويج لأي منتجات تتعلق بالعملات المشفرة، لا يعني أبدا بأنها وجهة استثمارية آمنة للجميع، وبالتالي يجب على عموم متابعي المشاهير والشخصيات العامة على الشبكات الاجتماعية توخي الحذر“.

وبحسب شبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية، وافقت كيم كاردشيان، التي تبلغ ثروتها حاليا 1.8 مليار دولار، على دفع 1.26 مليون دولار لتسوية الاتهامات الموجهة إليها، بشأن إجراء إعلانات ترويجية لعملة مشفرة تدعى ”إيثيريوم ماكس“، وذلك عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“.

وإلى جانب الغرامة المالية، فرضت الهيئة الرقابية على كيم كاردشيان، التوقف عن الترويج لأي منتجات تتصل بالعملات المشفرة لمدة 3 سنوات، إلى جانب تعاونها مع الجهات الرقابية في تحقيقها المستمر.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها ”SEC“، فإن كاردشيان لم تبلغ بتقاضيها 250 ألف دولار مقابل منشور واحد على ”إنستغرام“ للترويج لعملة ”إيثريوم ماكس“، وتضمن المنشور وسم ”#ad“ وكذلك رابط إلكتروني يؤدي إلى صفحة ويب تحمل تعليمات حول كيفية قيام متابعي كاردشيان شراء العملة المشفرة.