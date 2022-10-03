انتهاء الأزمة بين هند سعيد صالح وفكري صادق

أسدل الستار على الأزمة التي اندلعت بين هند سعيد صالح والفنان فكري صادق بعد إساءة الأخير لوالدها، وذلك بعد أن قدم لها الاعتذار على الهواء بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لتقبل هند الصلح.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر، قد أحالت الفنان فكري صادق لجلسة تحقيق عاجلة بسبب ”إساءته“ للفنان الراحل سعيد صالح.

وتقدم الفنان فكري صادق بالاعتذار إلى هند سعيد صالح في مداخلة هاتفية ببرنامج ”كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا: ”أتقدم باعتذاري عن جميع تصريحاتي لحظة شيطان ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمي الخطيئة بالحجر، وأنا زعلان جدا حتى أولادي ومراتي زعلانين مني وحقك عليا يا هند“.

وردت هند سعيد صالح عليه قائلة: ”حضرتك قد أبويا وأنا عمري ما هخلي حد قد أبويا يعتذرلي، لكن حضرتك اللي حطيت نفسك في موقف زي ده“.

ورفض فكري صادق الدخول في تفاصيل مؤكدا على اعتذاره لها، ووعدها بأن يحضر إلى منزلها ويعتذر لها هناك، مشيرا إلى أن زوجته وأبناءه يشعرون بالحزن بسبب تصريحاته التي أدلى بها.

وقامت لميس الحديدي بالاتصال بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ليرد في مداخلة معلقا على اعتذار فكري صادق قائلا: ”لن ننهي إجراءات التحقيق إلا إذا قبلت هند الاعتذار“.

وقبلت ابنة سعيد صالح الاعتذار قائلة: ”أنا قبلت الاعتذار لأني هيجي يوم وهطلب من كل الناس اللي زعلتها تسامحني، وأنا بس مستغربة مفيش مشاكل بينهم تخلي تصريحات زي دي تطلع، وكفاية اتصاله واعتذاره أمام الناس، وخلاص الموضوع انتهى، مش هندبح الناس“.

وكان الفنان فكري صادق، أثار حالة من الجدل بعدما تحدث في لقاء تلفزيوني عن فيلم ”سلام يا صاحبي“، الذي شارك فيه مع الفنانين عادل إمام وسعيد صالح، مشيرًا إلى أن عادل إمام كان هو ”النجم“، أما سعيد صالح فهو ”ممثل عادي“، على حد قوله، فيما تم تداول تصريح صحفي له قال فيه إن سعيد صالح كان يحب ”الكوكايين أكثر من ابنته“.