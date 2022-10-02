مصطفى كامل يكشف عن تلقيه تهديدات بعد ترشحه لمنصب النقيب

أعلن الفنان المصري مصطفى كامل عن تلقيه تهديدات من 3 أعضاء في مجلس نقابة المهن الموسيقية بعد ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، مطالبا مديرية الأمن بالتدخل وتأمين انتخابات النقابة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتقدم الفنان مصطفى كامل مؤخرا، بأوراقه للترشح على مقعد نقيب المهن الموسيقية خلفا للفنان هاني شاكر، وذلك بعد أن كان قد أقسم على عدم الترشح لمقعد النقيب مرة أخرى بعد الدورة التي خاضها نقيبا للموسيقيين قبل أن ينتزع هاني شاكر المنصب منه.

وقال مصطفى كامل خلال حلوله ضيفا على الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه ”على مسؤوليتي“ الذي يعرض عبر قناة ”صدى البلد“ المصرية: ”أناشد مديرية أمن الجيزة بتأمين انتخابات الموسيقيين، لأني جالي تهديدات النهاردة من 3 شخصيات في مجلس النقابة“.

وعن موقفه من مطربي المهرجانات حال فوزة بمنصب نقيب الموسيقيين قال كامل: ”أنا كنقيب نازل عشان أتعامل مع كل شرائح المجتمع، ومش هفرض ذوقي على الناس“.

وأضاف: ”أنا بحب بلدي وولادي وولاد الناس، ودافعي لنزول الانتخابات سمعتي كرجل شريف إيده نظيفة، ولن يرضى لبلده أي مسخرة، وهنعمل جلسة أبوية مع المطربين زي ويجز وشاكوش وبيكا، عشان في النهاية نصل بمصر لصحيح هويتنا وثقافتنا“.

وواصل المطرب المصري: ”هنوفر مناخا جيدا عشان يشتغلوا بشكل منضبط، وبالنسبة للملابس، أنا بغير على بلدي، لأني مش مطرب فرد، أنا كنت صانع لعمرو دياب وهاني شاكر ومحمد منير وخالد عجاج وإيهاب توفيق وحمادة هلال وبهاء سلطان، واكتشفت وليد سعد أحسن ملحن في مصر، وعمري ما اشتغلت الفن كسبوبة وأكل عيش“.

واستطرد كامل في حديثه عن مطربي المهرجانات قائلا: ”لما اقترحوا عليا حفلا لشاكوش قلت شاكوش إيه ومرزبة إيه.. لكن ابني ومراتي قالولي إنه فنان ناجح، وقدم بنت الجيران اللي كسر بيها الدنيا، وبعدها كلمت متعهد الحفل واعتذرت له، كلنا كنا بنتهاجم في بداياتنا، ومش كل اللي بييتهاجم بيستحق الهجوم“.