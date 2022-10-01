اغتيال قيادي

انقــلاب

احتفال بالنواب

عملة الملك تشارلز

أحمد الشيبة

فجر السعيد

الملكة إليزابيث

خطافة الرجال الأوكرانية
أظهر المزيد

منوعات

إليسا تعلن عن دخولها قصة حب جديدة
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 19:26 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 20:55 GMT

إليسا تعلن عن دخولها قصة حب جديدة

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن دخولها قصة حب جديدة، مشيرة إلى أنها بسبب حبها الجديد جعلت كل أغانيها الماضية تنتمي للرومانسية. وبينت إليسا خلال لقاء مع برنامج

+A -A
المصدر: أحمد بيومي - إرم نيوز

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن دخولها قصة حب جديدة، مشيرة إلى أنها بسبب حبها الجديد جعلت كل أغانيها الماضية تنتمي للرومانسية.

وبينت إليسا خلال لقاء مع برنامج ”et بالعربي“، أنها تعيش في الفترة الحالية قصة حب جديدة، حيثُ قالت ”نعم أنا بحب جديد“.

ورفضت الفنانة اللبنانية الإفصاح عن الشخص الذي تحبه، أوي أي تفاصيل تخص علاقتها مشيرة إلى عدم وجود ما يمكنها قوله عن حبيبها

وأكدت إليسا أن لديها حبيبا آخر وهو الجمهور، مشيرة إلى أنها تصبح في أسعد لحظات حياتها حينما ترى السعادة في عيون الجمهور بسبب أغنية تقدمها.

وكشفت إليسا أنها تعكف الآن على التحضير لألبومها الجديد الذي تتعاون خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين في الوطن العربي، مؤكدة أنها ستطرح الألبوم بعد ”مونديال كأس العالم“.

وأشارت إليسا إلى أنها تعاقدت مؤخرا على مجموعة من الحفلات في أكثر من دولة عربية مثل السعودية والكويت وقطر، وستقطع تحضيراتها للألبوم من أجل إحياء تلك الحفلات، قبل أن تستأنف التحضيرات للألبوم.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play