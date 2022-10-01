إليسا تعلن عن دخولها قصة حب جديدة

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن دخولها قصة حب جديدة، مشيرة إلى أنها بسبب حبها الجديد جعلت كل أغانيها الماضية تنتمي للرومانسية.

وبينت إليسا خلال لقاء مع برنامج ”et بالعربي“، أنها تعيش في الفترة الحالية قصة حب جديدة، حيثُ قالت ”نعم أنا بحب جديد“.

ورفضت الفنانة اللبنانية الإفصاح عن الشخص الذي تحبه، أوي أي تفاصيل تخص علاقتها مشيرة إلى عدم وجود ما يمكنها قوله عن حبيبها

وأكدت إليسا أن لديها حبيبا آخر وهو الجمهور، مشيرة إلى أنها تصبح في أسعد لحظات حياتها حينما ترى السعادة في عيون الجمهور بسبب أغنية تقدمها.

وكشفت إليسا أنها تعكف الآن على التحضير لألبومها الجديد الذي تتعاون خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين في الوطن العربي، مؤكدة أنها ستطرح الألبوم بعد ”مونديال كأس العالم“.

وأشارت إليسا إلى أنها تعاقدت مؤخرا على مجموعة من الحفلات في أكثر من دولة عربية مثل السعودية والكويت وقطر، وستقطع تحضيراتها للألبوم من أجل إحياء تلك الحفلات، قبل أن تستأنف التحضيرات للألبوم.