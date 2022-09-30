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منوعات

هيا مرعشلي تثير الشكوك حول انفصالها عن زوجها
تاريخ النشر: 30 سبتمبر 2022 15:14 GMT
تاريخ التحديث: 30 سبتمبر 2022 17:30 GMT

هيا مرعشلي تثير الشكوك حول انفصالها عن زوجها

أثارت الفنانة السورية هيا مرعشلي شكوك متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها السوري يوسف طرابية، وذلك بعد قيامها بحذف

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المصدر: أحمد بيومي - إرم نيوز

أثارت الفنانة السورية هيا مرعشلي شكوك متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها السوري يوسف طرابية، وذلك بعد قيامها بحذف الصور التي تجمعهما من حسابها الشخصي على ”إنستغرام“.

وأثارت الخطوة المفاجأة التي قامت بها مرعشلي تساؤلات متابعيها حول إن كانت انفصلت عن زوجها أم لا، لكن الفنانة السورية تجاهلت الأسئلة ولم تعلق سواء بالإيجاب أو النفي.

وكانت قد أعلنت الفنانة السورية ناهد حلبي، جدة الفنانة السورية هيا مرعشلي، في العام الماضي عن عقد قران حفيدتها رسميا على شاب سوري من خارج الوسط الفني، يدعى ”يوسف“، وذلك بعد حالة من التكهنات حول وجود قصة حب بينها وبين مواطنها الفنان ناصيف زيتون.

وقالت جدة هيا مرعشلي، آنذاك في مقطع فيديو نشره الإعلامي السوري ماجد العجلاني، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، إن هيا مخطوبة، متابعة: ”هو حبيب وخطيب وزوج إلى حد ما“.

وعن عدم الإعلان عن الخطبة وعقد القران، أكدت الحلبي أن زوج ”هيا“ لديه خصوصيات اجتماعية وأمور خاصة بعمله منعت الكشف عن التفاصيل، لكن خلال شهر من الآن سيكتمل إتمام الزيجة بالزفاف.

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