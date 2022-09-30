ابنة سعيد صالح: فكري صادق "صعبان عليا"

قالت هند سعيد صالح، إنها تشفق على الفنان فكري صادق، مما تعرض له من هجوم بسبب ”إساءته“ لوالدها الفنان الراحل سعيد صالح.

وكان الفنان فكري صادق، أثار جدلا بعدما تحدث في لقاء تلفزيوني عن فيلم ”سلام يا صاحبي“، الذي شارك فيه مع الفنانين عادل إمام وسعيد صالح، مشيرا إلى أن عادل إمام كان هو ”النجم“، أما سعيد صالح فهو ”ممثل عادي“، على حد قوله.

فيما تم تداول تصريح صحفي له قال فيه، إن سعيد صالح كان يحب ”الكوكايين أكثر من ابنته“.

وأضافت ابنة سعيد صالح خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه ”يحدث في القاهرة“ المذاع عبر قناة ”mbc مصر“: ”أستاذ فكري صادق صعبان عليا، وابنه مراد صعبان أكتر عليا، وفي فرق بين اللي اتقال في البرنامج والتسجيل“.

وردا على اعتذار ابن فكري صادق لها، قالت: ”مراد فكري صادق كان زميلي في المعهد لكن بدفعة أصغر، وموقفه صعب لأنه أبوه وبيحبه، وأنا بقول له يا مراد أنت ماعملتش حاجة غلط“.

وحول إن كانت ستقاضي فكري صادق أم لا، قالت هند سعيد صالح: ”الموضوع لسه سخن ومحدش مديني فرصة أفكر“.

وأعلن صادق الأربعاء، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ”النيل لايف“ بالتلفزيون المصري، أنه تواصل مع هند، وقدم لها اعتذارا، واصفا ما قاله في حق والدها بأنه ”زلة لسان“.

وقال فكري صادق: ”بعثت رسالة لهند قولتلها يا هند حقك عليا، استفزوني وانتي بنتي وغالية عندي وأنا حضرت سبوعك وحضرتلك مناسبات جميلة جدا للأسرة والله يرحم الجميع“.

وأضاف الفنان المصري: ”وبقول للجمهور اضحك عليا، ودي زلة لسان، والإنسان لازم قبل ما يتكلم يفكر، وسامحوني حقكم عليا“.