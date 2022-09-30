نادية الجندي تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتباطها بشاب

كشفت الفنانة المصرية نادية الجندي، حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول اعتزالها الفن بعد غيابها عن المشاركة في أي عمل خلال السنوات الأخيرة رغم نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نادية الجندي خلال لقائها ببرنامج ”حبر سري“ الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة ”القاهرة والناس“ المصرية: ”أنا من غير الفن لا أسوى شيء“.

وأضافت: ”الفن بالنسبة لي هو الغذاء الروحي، وعمري ما هعتزل الفن تماما في الوقت الحالي، فأنا نشيطة جدا، واعتزالي الفن مثل السمكة اللي بتطلع من المياه“.

واستطردت بالقول: ”ممكن اعتزل في حالة واحدة فقط، وهي لما جمهوري يبقى مش راضي عن أعمالي“.

كما كشفت الفنانة المصرية حقيقة ارتباطها بشاب قائلة: ”الشائعات كترت حواليا الفترة اللي فاتت بخصوص الارتباط والجواز، وهو بغض النظر عن إني مش ببص للشائعات دي ولا بتشغلني بس ليه لأ ليه متجوزش ومرتبطش؟ أنا كمان مش عندي مانع إني أتجوز في الوقت الحالي“.

وأشارت الجندي أن لديها مواصفات خاصة في الشخص الذي سترتبط به، قائلة: ”أنا كمان عندي مواصفات لفتى أحلامي، وهي إنه لازم يكون راجل وأحس أنه قد المسؤولية، لازم أحس بالحنان والأمان والصدق معاه، لازم يكون محبوب بين الناس عشان أقدر أعيش معاه“.

وواصلت حديثها عن فتى أحلامها قائلة: ”أنا عارفة أن الصفات دي مش موجودة في الزمن بتاعنا دا، بالنسبة لي في مواصفات تانية للراجل غير سنه، وعادي جدا لو اتجوزت حد أصغر مني لأن مفيش قانون بيحط سن معين بين الراجل والست“.