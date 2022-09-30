بعد حديثه عن تعاطيه "الحشيش".. الحكومة المغربية تهاجم مغني الراب "طوطو"

عبرت الحكومة المغربية، يوم الخميس، عن رفضها للسلوك الذي قام به مغني الراب المغربي ”إلغراندي طوطو“، قبل أيام، ضمن ليالي ”مهرجان الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية“، المنظم من طرف وزارة الثقافة والشباب والتواصل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن ”ما صدر من مغني الراب طه فحصي الملقب بإلغراندي طوطو، من كلمات نابية وخادشة للحياء تعتبرها الحكومة سلوكا غير مقبول، ونزوحا نحو خدش الحياء“.

وأشار المسؤول الحكومي خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، إلى أنه ”تواصل مع محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، بهذا الخصوص، مؤكدا أنه ”لا يمكن بأي شكل من الأشكال التطبيع مع هذا السلوك أو القبول به“.

وشدد بايتاس على أنه ”سيتم العمل على عدم تكرار مثل هذا السلوك، وضمان حق المغاربة جميعا في الاستمتاع بالفضاء العام في جو يسود فيه الاحترام والأخلاق العامة“.

وأثار ”إلغراندي طوطو“، موجة كبيرة من الجدل في الأوساط الثقافية والسياسية المغربية، بعد تصريحه المثير عن استهلاكه العلني للحشيش خلال ندوة صحفية سبقت حفله الغنائي، كما تلفظ ”طوطو“ بعبارات ”غير لائقة“ على منصة المهرجان.

وكان النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس كتلة حزب ”التقدم والاشتراكية“ بمجلس النواب، وجه قبل أيام سؤالا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، حول ”حيثيات تنظيم وزارته لنشاط سمح بترويج فكرة التعاطي للمخدرات“.

ويتمتع مغني الراب ”طوطو“ بشعبية كبيرة داخل وخارج المغرب، ومعظم جمهوره من فئة المراهقين والشباب.

وحصل هذا الفنان العشريني قبل أشهر، على جائزة القرص الذهبي، بعدما نالت نسخته من أغنية Love Nwantiti رفقة المغني النيجيري CKay، أكثر من 100 مليون استماع على منصة ”سبوتيفاي“.

وتصدر ”إلغراندي طوطو“ عام 2021 قائمة الأكثر استماعا في العالم العربي بفضل ألبومه Caméléon. وصنفته مجلة ”فوربس“ الشرق الأوسط ضمن نجوم الموسيقى العرب لسنة 2021.