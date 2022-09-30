الفنانة وفاء مكي: رفضت المشاركة بعمل مع محمد رمضان لهذا السبب

كشفت الفنانة المصرية وفاء مكي، أنها رفضت المشاركة في فيلم ”على الزيرو“، مع مواطنها الفنان محمد رمضان، الذي يتم تصويره حاليا ومقرر عرضه قريبا.

وقالت ”مكي“ في لقاء تلفزيوني ببرنامج ”كلام الناس“ المذاع على فضائية ”MBC مصر“، إن ”سبب عدم مشاركتها في الفيلم هو ضعف المقابل المادي مقارنة مع تاريخها الفني الطويل“، مشيرة إلى أنها ”بحاجة للمال“.

وأضافت أن ”مدير إنتاج الفيلم تواصل معها، لكن المقابل الماضي الضعيف تسبب في عدم قبولها العرض“.

وأكدت أنها ”ليست بحاجة إلى الشهرة والنجومية، لذلك المقابل المادي يأتي في المقام الأول لديها“، قائلة: ”أنا عملت اسمي، ودلوقتي ظروف الحياة إني محتاجة أشتغل، ابني محتاج ياكل ويتعلم ويصرف، عشان كدا اعتذرت“.

وتابعت وفاء مكي: ”جاء عليا وقت كنت باخد أعلى أجر، كان 5 آلاف جنيه، وكنت ببيع أعلى نسبة للمجلات، وكنت ببيع أعلى نسبة توزيع، ومكانش كتير ولا حاجة مكانش في أجور عالية زي دلوقتي ولا حاجة، وأخذت في الراية البيضا 700 جنيه“.

وتطرق اللقاء للحديث لأول مرة عن سجنها عام 2001 بسبب ”تعذيب“ خادمتين، قائلة: ”الضربة اللي مش بتعلم بتقوي، ولكل جواد كبوة، وعمر الحياة ما هتفضل ماشية على وتيرة واحدة، والحمد لله“.

وأعربت عن استيائها بسبب حديث البعض عن فترة سجنها، قائلة: ”في ناس توجعلي قلبي على طول بسبب المواضيع دي وبفضل أقول ليه، مافيش حاجة تستاهل ان حد يهين أحد أو يجرحه او يهاجمه“.

وأضافت: ”الحكاية دي بقالها 20 سنة وأكتر، وربنا له حكمة في ما حدث، ودلوقتي عندي خادمات بيساعدوني في البيت عادي“.

ووفاء مكي ممثلة مصرية من مواليد 12 سبتمبر عام 1966، وحصلت على دبلوم تجارة، وبدأت مسيرتها الفنية في الثمانينيات.

ومن أشهر أعمالها التلفزيونية: ”ذئاب الجبل“، و“بوابة المتولي“، و“الراية البيضاء“، و“سعد اليتيم“، و“حواري وقصور“.

كما شاركت ”مكي“ في العديد من الأعمال السينمائية منها: ”المشهد الأخير“، و“الجمالية“، و“ضد الحكومة“، و“لحم رخيص“.