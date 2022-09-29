رغم اعتذاره.. أسرة سعيد صالح تقاضي الفنان فكري صادق

تقدمت أسرة الفنان المصري الراحل سعيد صالح، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام في مصر، ضد الفنان فكري صادق، تتهمه فيه بتعمد ”الإساءة للفنان الراحل، وكذلك السب والقذف والتشهير بحقه وبحق أسرته“.

وكان الفنان، أثار حالة من الجدل بعدما تحدث في لقاء تلفزيوني عن فيلم ”سلام يا صاحبي“، الذي شارك فيه مع الفنانين عادل إمام وسعيد صالح، مشيرًا إلى أن عادل إمام كان هو ”النجم“، أما سعيد صالح فهو ”ممثل عادي“، على حد قوله، فيما تم تداول تصريح صحفي سابق له قال فيه إن سعيد صالح كان يحب ”الكوكايين أكثر من ابنته“.

واتهمت أسرة سعيد صالح، فكري صادق في البلاغ الذي حمل رقم 218921، بتعمد التشهير بالفنان الراحل من خلال تصريحات وأحاديث إعلامية مكذوبة.

وقال أشرف ناجي محامى الأسرة في البلاغ، إن تلك ”التصريحات تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة مما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 302/1، 303/1، 307، 308، 102 من قانون العقوبات المصري“.

وأضاف أنه بناءً على تلك المخالفات تلتمس الأسرة من النائب العام بالتحقيق في الشكوى واتخاذ اللازم قانونا ضد فكري صادق وإحالته للمحاكمة الجنائية عما بدر منه في حق الفنان المتوفى، معتبراً أن تلك التصريحات أساءت لاسم سعيد صالح وسمعته وسمعة عائلته.

وذكر البلاغ بعض الجمل والعبارات التي تفوه بها “صادق” في حق سعيد صالح ومنها: “سعيد صالح قدوة سيئة للممثل”، “عاشرنا بعض واحنا مش لاقين ناكل من سنة 64”، ”سعيد صالح بيحب المخدرات أكتر ما بيحب بنته وده اتقال من أعظم ممثلي مصر“.

يأتي ذلك بعد يومين من اعتذار الفنان فكري صادق، لأسرة سعيد صالح، مشيراً إلى أن ما قاله “زلة لسان“.

وقال فكري صادق: “بعثت رسالة لهند قولتلها يا هند حقك عليا، استفزوني وانتي بنتي وغالية عندي وأنا حضرت سبوعك وحضرتلك مناسبات جميلة جدا للأسرة والله يرحم الجميع“.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر، قد أحالت الفنان لجلسة تحقيق عاجلة بسبب تلك التصريحات.