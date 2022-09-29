وفاة مغني الراب الأمريكي كوليو عن 59 عاما

توفي مغني الراب الأمريكي كوليو، والذي عرف شهرة واسعة بفضل أغنيته Gangsta’s Paradise، عن عمر يناهز 59 عاما.

وعثِر على كوليو جثة هامدة في أرضية الحمام بمنزل أحد أصدقائه في لوس أنجلوس، وفق ما أدلى به مدير أعماله.

انطلقت مسيرة كوليو الفنية في الثمانينيات، لكنه عزز مكانته في تاريخ الهيب هوب عندما سجل Gangsta’s Paradise في عام 1995.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد توفي كوليو أمس الأربعاء، لكن لم يتم الوصول بعد إلى السبب الرئيس لوفاته.

وقال مدير أعماله، إن المسعفين يرجحون وفاته بسكتة قلبية.

ونال كوليو، واسمه الحقيقي أرتيس ليون آيفي جونيور، جائزة غرامي عن Gangsta’s Paradise، والتي كانت جزءًا من الموسيقى التصويرية لفيلم Dangerous Minds بطولة ميشيل فايفر.

وعلى مدار حياته المهنية والتي امتدت لأربعة عقود، سجل ثمانية ألبومات استوديو وفاز بجائزة American Music Award وثلاث جوائز MTV Video Music Awards.

وكان كوليو في منتصف جولة مع فنانين آخرين، عندما توفي، إذ قدّم عرضًا قبل وفاته بعدة أيام فقط.