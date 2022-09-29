أحمد السعدني: لهذا السبب لم أتسلم تكريم والدي بمهرجان القاهرة للدراما

أوضح الفنان المصري أحمد السعدني، سبب تغيبه عن تسلم تكريم والده الفنان صلاح السعدني في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما.

وقال أحمد السعدني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”مساء dmc“ الذي يعرض على قناة dmc المصرية: ”لم أستلم تكريم والدي في مهرجان القاهرة للدراما، بسبب ظرف صحي تعرضت له، وبكل تأكيد لو كان بمقدوري كنت ذهبت“.

وأضاف: ”لم أنشر شكرا للمهرجان في اليوم التالي بسبب وفاة الأستاذ هشام سليم.. نشرت نعيا وانتظرت بضعة أيام ثم نشرت شكرا للمهرجان وكتبت سبب عدم حضوري“.

وحول تعليقات الجمهور عن غيابه عن استلام التكريم قال: ”الحقيقة مش قادر أفهم اللغط اللي حصل واللي مالوش أي سبب ولا داعي، يعني شرف ليا إني كنت أتسلم تكريم والدي من مهرجان القاهرة للدراما، وكان صعب عليا جدًا إني محضرش أكتر من أي حد تاني“.

وكشف السعدني عن مشاعر والده بهذا التكريم قائلا: ”والدي سعيد جدا لأن التلفزيون بيته، وأول مسلسل اتعمل في شهر رمضان الكريم كان مسلسل الضحية بطولة الفنان صلاح السعدني، هو كان حاسس إنه بيتكرم في بيته“.

وتابع: ”هو في غاية السعادة والامتنان والشكر، وطبعا لما يبقى التكريم من زميل عمر زي الفنان يحيى الفخراني، ومن النقابة اللي هي البيت الكبير اللي بيضمنا كلنا، فهو في غاية السعادة، وحابب إني أوصل الكلام ده عن لسانه“.