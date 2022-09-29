سمية الخشاب تكشف حقيقة تجسيدها شخصية نيرة أشرف في فيلم "التاروت"

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، حقيقة الأخبار المتداولة حول تجسيدها شخصية فتاة المنصورة ”نيرة أشرف“ التي ذبحت على يد زميلها بالجامعة.

وكانت أخبار تحدثت عن أن الخشاب تجسد شخصية نيرة في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم ”التاروت“.

وأوضحت سمية الخشاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”مصر جديدة“، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر قناة etc المصرية، أنها تجسد خلال الفيلم شخصية فتاة تدعى نيرة، لكنها ليست شخصية فتاة المنصورة التي قتلت على يد زميلها.

وأشارت الخشاب إلى أن سبب وضع هذا الاسم لبطلة العمل، جاء كإهداء من أسرة الفيلم إلى روح نيرة أشرف التي أحزنت الجميع بوفاتها.

وعن قصة الفيلم قالت سمية الخشاب إن الفيلم ”يناقش أفكارا وموضوعات مهمة تمس الرأي العام“، مشيرة إلى أن دورها في الفيلم ”مختلف عما قدمته من قبل، ومتحمسة للغاية له“.

واحتفلت الفنانة سمية الخشاب قبل يومين بانطلاق تصوير فيلم ”التاروت“ الذي تشارك فيه إلى جانب مجموعة من نجوم الفن، من بينهم الفنانة رانيا يوسف.