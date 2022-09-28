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وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش إثر أزمة صحية مفاجئة
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022 16:37 GMT
تاريخ التحديث: 28 سبتمبر 2022 19:50 GMT

وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش إثر أزمة صحية مفاجئة

أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا، اليوم الأربعاء، بوفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. ويعد الشاوش أحد أبرز الممثلين الكوميديين في

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المصدر: تونس_إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا، اليوم الأربعاء، بوفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ويعد الشاوش أحد أبرز الممثلين الكوميديين في ليبيا طيلة العقود الخمسة الماضية، ويعتبر نفسه فنانا مسرحيا في المقام الأول، ثم فنانا تلفزيونيا في المقام الثاني.

ولد عام 1951 في ليبيا، وبدأ مسيرته الفنية عام 1986 عبر مسرحيتي ”تراب النصر“ و“وكالة النائمين“، وتوفي الشاوش وفي جعبته 80 عملاً مسرحيا.

بدأ الشاوش مسيرته الفنية مع زميله الفنان علي البوزيدي وشكلا ثنائيا شارك في العديد من الأعمال الرمضانية بداية السبعينات على غرار منوعة ”طبيخ وقطيلة“ التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة رغم مضي عقود على بثها.

وتلقى الشارع الليبي نبأ وفاة الشاوش بصدمة، مستذكرين الأعمال التي خلفها، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة ألقت بظلالها على المشهدين الدرامي والثقافي عامةً.

وقالت الناشطة دلال الرافعة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”ببالغ الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى الأب والجد الذي تربينا على حكاياته الفنان الكبير“.

من جانبها، قالت صفحة ”أونلاين ليبيا“ على فيسبوك: ”الفنان الليبي الذي لـ طالما تردد صدى صوته في التلفاز الليبي عبدالله الشاوش في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه“.

الفنان الليبي الذي لـ طالما تردد صدي صوته في التلفاز الليبي 🇱🇾 " عبد الله الشاوش " في ذمة الله 🤲

اللهم اغفر له و ارحمه 🤍

Posted by ‎اونلاين ليبيا – online libya‎ on Wednesday, September 28, 2022

وقالت ”مباركة عدالة“ في تدوينة لها على فيسبوك: ”الفجائع تتوالى الفواجع، صديق الأطفال وحبيبهم الفنان القدير عبدالله الشاوش في ذمة الله (..) أحر التعازي لجميع أفراد أسرته الكريمة ولجميع أحبابه ومتابعيه.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وتتوالى الفواجع …..
صديق الأطفال وحبيبهم الفنان القدير عبد الله الشاوش في ذمة الله اللهم لا اعتراض على قضائك اللهم…

Posted by Embarka Adala on Wednesday, September 28, 2022

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