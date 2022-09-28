ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على مشهور ”تيك توك“ إبراهيم مالك، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور.

ودأب المشهور المصري على نشر بثوث ”تيك توك“ مع فتيات ونساء، حيث يقدم معهن محتوى غير لائق.



وأكد المحامي أشرف فرحات، وفق موقع ”القاهرة 24″، إلقاء القبض على إبراهيم مالك.

وقال إنه سبق وتقدم ببلاغ ضد مشهور التيك توك، يتهمه فيه بنشر الفسق والفجور.

وشدد على أن ”مالك“ يبث مقاطع فيديو على تطبيق ”تيك توك“ خادشة للحياء العام.

وأوضح أن المتهم من محافظة البحيرة ويقطن في إحدى قراها المعروفة باسم ”الطيرية“ ويقوم ببث مقاطع التيك توك من هناك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، قيل إنها توثق قيام رجال الأمن بالقبض على إبراهيم مالك.

فيديو متداول للقبض على التيك توكر #إبراهيم_مالك للتحقيق معه بتهمة بنشر الفسق والفجور pic.twitter.com/OUxaz9ZcvZ — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) September 28, 2022

وسبق أن طالب متابعون بإلقاء القبض على المشهور ”مالك“، بدعوى إساءته لصورة المصريين.

وقبل عدة أيام، خرج إبراهيم مالك في بث مباشر نافيا أنباء راجت في حينها عن القبض عليه، واصفا منتقديه بـ“الكلاب“ و“الجرابيع“.