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مصر.. القبض على مشهور "تيك توك" إبراهيم مالك
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022 10:24 GMT
تاريخ التحديث: 28 سبتمبر 2022 11:00 GMT

مصر.. القبض على مشهور "تيك توك" إبراهيم مالك

ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على مشهور "تيك توك" إبراهيم مالك، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور. ودأب المشهور المصري على نشر بثوث "تيك توك" مع فتيات ونساء، حيث

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المصدر: إرم نيوز

ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على مشهور ”تيك توك“ إبراهيم مالك، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور.

ودأب المشهور المصري على نشر بثوث ”تيك توك“ مع فتيات ونساء، حيث يقدم معهن محتوى غير لائق.


وأكد المحامي أشرف فرحات، وفق موقع ”القاهرة 24″، إلقاء القبض على إبراهيم مالك.

وقال إنه سبق وتقدم ببلاغ ضد مشهور التيك توك، يتهمه فيه بنشر الفسق والفجور.

وشدد على أن ”مالك“ يبث مقاطع فيديو على تطبيق ”تيك توك“ خادشة للحياء العام.

وأوضح أن المتهم من محافظة البحيرة ويقطن في إحدى قراها المعروفة باسم ”الطيرية“ ويقوم ببث مقاطع التيك توك من هناك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، قيل إنها توثق قيام رجال الأمن بالقبض على إبراهيم مالك.

وسبق أن طالب متابعون بإلقاء القبض على المشهور ”مالك“، بدعوى إساءته لصورة المصريين.

وقبل عدة أيام، خرج إبراهيم مالك في بث مباشر نافيا أنباء راجت في حينها عن القبض عليه، واصفا منتقديه بـ“الكلاب“ و“الجرابيع“.

 

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