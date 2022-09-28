وعكة صحية تنقل الفنان الكويتي حسن البلام للمستشفى

تعرض الفنان الكويتي حسن البلام لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكان الفنان طارق العلي نشر صورة للبلام وهو يرقد في المستشفى، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق العلي في منشور عبر ”إنستجرام“: ”أجر وعافية، الله يقومك بالسلامة“.

وبدورها، وثقت الإعلامية مي العيدان تواجد حسن البلام في المستشفى، معلقة: ”اللهم شافي وعافي أخونا الفنان حسن البلام حيث يرقد بالمستشفى.. اللهم اكسوه برداء الصحة والعافية. وإن شاء الله ترجع تنور بيتك وعايلتك بوعلي 🙏🏻ما اتشوف شر. .جدامك العافية إن شاء الله“.

ولم تتضح طبيعة الأزمة الصحية التي أدخلت الفنان البلام للمستشفى.