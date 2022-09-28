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منوعات

وعكة صحية تنقل الفنان الكويتي حسن البلام للمستشفى
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022 7:14 GMT
تاريخ التحديث: 28 سبتمبر 2022 8:30 GMT

وعكة صحية تنقل الفنان الكويتي حسن البلام للمستشفى

تعرض الفنان الكويتي حسن البلام لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى. وكان الفنان طارق العلي نشر صورة للبلام وهو يرقد في المستشفى، عبر حساباته في مواقع التواصل

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المصدر: إرم نيوز

تعرض الفنان الكويتي حسن البلام لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكان الفنان طارق العلي نشر صورة للبلام وهو يرقد في المستشفى، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق العلي في منشور عبر ”إنستجرام“: ”أجر وعافية، الله يقومك بالسلامة“.

وبدورها، وثقت الإعلامية مي العيدان تواجد حسن البلام في المستشفى، معلقة: ”اللهم شافي وعافي أخونا الفنان حسن البلام حيث يرقد بالمستشفى.. اللهم اكسوه برداء الصحة والعافية. وإن شاء الله ترجع تنور بيتك وعايلتك بوعلي 🙏🏻ما اتشوف شر. .جدامك العافية إن شاء الله“.

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ولم تتضح طبيعة الأزمة الصحية التي أدخلت الفنان البلام للمستشفى.

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