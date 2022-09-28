بعد إحالته للتحقيق.. فكري صادق يعتذر لأسرة سعيد صالح

قدم الفنان المصري فكري صادق، اعتذارا لأسرة مواطنه الفنان الراحل سعيد صالح، بعد تصريحات صحفية وأخرى خلال لقاء تلفزيوني أدلى بها ورأى نشطاء أنها تسيء للفنان الراحل، ما دفع نقابة الممثلين في مصر لإحالته للتحقيق في جلسة عاجلة.

وكان الفنان فكري صادق قد تحدث في لقاء تلفزيوني عن فيلم ”سلام يا صاحبي“ الذي شارك فيه مع الفنانين عادل إمام وسعيد صالح، مشيرًا إلى أن عادل إمام كان هو ”النجم“، أما سعيد صالح فهو ”ممثل عادي“، على حد قوله، فيما تم تداول تصريح صحفي سابق له قال فيه إن سعيد صالح كان يحب ”الكوكايين أكثر من ابنته“.

وأعلن “صادق” في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “النيل لايف” بالتلفزيون المصري، أنه تواصل مع هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، وقدم لها اعتذارا، مشيرا إلى أن ما قاله في حق والدها “زلة لسان”.

وقال فكري صادق: “بعثت رسالة لهند قولتلها يا هند حقك عليا، استفزوني وانتي بنتي وغالية عندي وأنا حضرت سبوعك وحضرتلك مناسبات جميلة جدا للأسرة والله يرحم الجميع”.

وأضاف الفنان المصري: “وبقول للجمهور اضحك عليا، ودي زلة لسان، والإنسان لازم قبل ما يتكلم يفكر، وسامحوني حقكم عليا”.

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الفنان فكري صادق، معتبرين أنه لم يصل إلى نصف ما حققه الفنان سعيد صالح بعد هجومه على الفنان الراحل واصفا إياه بـ“الممثل العادي“.

الأمر الذي دفع نقابة المهن التمثيلية في مصر لإحالته لجلسة تحقيق عاجلة.

وقالت ”هند“ ابنة الفنان الراحل سعيد صالح: ”في الحقيقة ليس لدي تعليق على ما قاله الأستاذ فكري، ويكفي ما تلقاه من هجوم من جمهور والدي، وأنا سعيدة للغاية من رد فعل الجمهور“.

وأضافت هند في تصريح لـ ”إرم نيوز“ الثلاثاء: ”لا أعلم السبب الذي جعل فكري صادق يُقحم اسم والدي في الأمر، كذلك لا أعلم سبب انتقاصه من قدر والدي في تصريحاته، ولكن الجميع يعلم من هو سعيد صالح، وحب الجمهور له ظهر فور انتشار هذا التصريح“.