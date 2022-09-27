أول تعليق من نقيب الممثلين المصريين حول "واقعة سب" سعيد صالح

علق الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين على واقعة سب مواطنه الفنان الراحل سعيد صالح من قبل زميله الفنان فكري صادق، مشيرا إلى أن هناك لبسا لدى البعض حول سبب إحالة فكري صادق للتحقيق بالنقابة.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت في ساعة متاخرة من مساء الثلاثاء إحالة الفنان فكري صادق للتحقيق لسبه الفنان سعيد صالح.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة on المصرية: ”المقطع في البرنامج رأي فني ليس سبب الإحالة للتحقيق لكن هناك تصريحات صحفية نسبت له في أحد المواقع الإخبارية وقال فيها إن سعيد صالح يحب الكوكايين أكثر من ابنته، في إشارة لقضية ما“.

وتابع نقيب الممثلين المصريين: ”رأيه في البرنامج ده رأي فني عادي ممكن حد مابيعجبوش فنان وواحد تاني يعجبه لكن التطرق لأحاديث في الحياة الشخصية عيب حتى لازم يعرف أن المبدأ اذكروا محاسن موتاكم“.

وأضاف أشرف زكي: ”مش متأكدين أنه قالها ولا لا لكن نحتاج المواجهة والتوضيح وإذا ثبت صحة ما قاله ستتخذ لجنة التحقيقات ما يلزم“.

وأحالت نقابة المهن التمثيلية في مصر الثلاثاء، الفنان فكري صادق لجلسة تحقيق عاجلة بسبب ”إساءته“ للفنان الراحل سعيد صالح.

وتصدر اسم الفنان المصري الراحل سعيد صالح محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحات مواطنه الفنان فكري صادق الذي وصفه بـ“ممثل عادي“، ليتعرض الأخير بعدها لموجة واسعة من الهجوم والانتقادات.

وكان الفنان فكري صادق قد تحدث في لقاء تلفزيوني عن فيلم ”سلام يا صاحبي“ الذي شارك فيه مع الفنانين عادل إمام وسعيد صالح، مشيرًا إلى أن عادل إمام كان هو ”النجم“، أما سعيد صالح فهو ”ممثل عادي“، على حد قوله.