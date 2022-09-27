بسبب "إساءته لسعيد صالح.. "المهن التمثيلية" المصرية تحيل فكري صادق للتحقيق

أحالت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان فكري صادق لجلسة تحقيق عاجلة بسبب ”إساءته“ للفنان الراحل سعيد صالح.

وتصدر اسم الفنان المصري الراحل سعيد صالح محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحات مواطنه الفنان فكري صادق الذي وصفه بـ“ممثل عادي“، ليتعرض الأخير بعدها لموجة واسعة من الهجوم والانتقادات.



وكان الفنان فكري صادق قد تحدث في لقاء تلفزيوني عن فيلم ”سلام يا صاحبي“ الذي شارك فيه مع الفنانين عادل إمام وسعيد صالح، مشيرًا إلى أن عادل إمام كان هو ”النجم“، أما سعيد صالح فهو ”ممثل عادي“، على حد قوله.

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الفنان فكري صادق، معتبرين أنه لم يصل إلى نصف ما حققه الفنان سعيد صالح.

وقالت ”هند“ ابنة الفنان الراحل سعيد صالح في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”في الحقيقة ليس لدي تعليق على ما قاله الأستاذ فكري، ويكفي ما تلقاه من هجوم من جمهور والدي، وأنا سعيدة للغاية من رد فعل الجمهور“.

وأضافت هند: ”لا أعلم السبب الذي جعل فكري صادق يُقحم اسم والدي في الأمر، كذلك لا أعلم سبب انتقاصة من قدر والدي في تصريحاته، ولكن الجميع يعلم من هو سعيد صالح، وحب الجمهور له ظهر فور انتشار هذا التصريح“.

وذكرت ”هند“ أنها اكتشفت أن هناك فيديو آخر للفنان فكري صادق يتحدث عن والدها بسوء، ويصف أن المخدرات أهم عند والدها منها هي شخصيًا، مشيرة إلى أنه ”من الواضح أن هناك شيئًا ما داخل فكري صادق تجاه والدها.

وختمت ابنة سعيد صالح تصريحها بالقول: ”رب ضارة نافعة، فهذه التصريحات جعلت ألآلاف يترحمون على والدي ويتذكرونه بالخير“.

من ناحيته، قدم الفنان ”مراد فكري“ ابن فكري صادق اعتذاره لهند سعيد صالح عن تصريحات والده، وذلك من خلال منشور مطول عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، موضحًا أن والدها ”فنان كبير، ولا شك في ذلك“، مشيرًا إلى أن والده لم يقصد التقليل من شأن زميله وصديقه.

وأشار مراد فكري إلى أن ما صدر عن والده كان بشكل من العفوية دون قصد، مطالبًا ابنة سعيد صالح بالكف عن الحديث عن هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي لأن العلاقة بينهما ”أكبر من ذلك بكثير“، بحسب تعبيره.