وزارة الثقافة القطرية ترد على إعلان محمد رمضان

علقت وزارة الثقافة القطرية على إعلان الفنان المصري محمد رمضان عن تعاقده على إقامة حفل غنائي بقطر خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى أنها لم تمنح الفنان المصري تصريحا لإقامة حفله.

وأعلن الفنان المصري محمد رمضان أمس عن تعاقده على إحياء حفل غنائي بدولة قطر، وذلك بعد ساعات من نفي نقابة الفنانين بسوريا إقامة حفل له بدمشق.

وقالت وزارة الثقافة القطرية عبر حسابها الرسمي على تويتر ردا على استفسار الجمهور حول حفل محمد رمضان بقطر قائلة: ”نشكركم على استفساراتكم، ونود التنبيه أن الوزارة لم تعط أي رخصة لإقامة الحفل“.

ويأتي تصريح وزارة الثقافة القطرية بعد ساعات من نفي نقابة الفنانين السوريين صحة إعلان محمد رمضان عن إحيائه حفلا بها.

وأكدت النقابة في بيان عبر صفحتها على ”فيسبوك“ أنه ”لا صحة“ لما هو متداول حول إقامة حفل لمحمد رمضان في دمشق ”سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص“.

واعتبرت أن ”كل ما يتم تداوله مجرد شائعات“.

وكان ”رمضان“ قد أعلن مؤخرا عن إحيائه 3 حفلات حيث نشر صورة له أثناء التعاقد وعلق عليها قائلا: ”وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة“.

وتابع: ”أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة دمشق الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة إسكندرية بيوم واحد“.

ويأتي ذلك بعد الحملة التي دشنها أبناء الإسكندرية في مصر لمنع إقامة حفله في المحافظة في 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وحملت الحملة عنوان ”إسكندرية لا ترحب بك محمد رمضان“، ودعمها محافظ الشرقية السابق.