بدرية طلبة: حملة "إسكندرية لا ترحب بك" قد تكون دعاية لحفل محمد رمضان

شككت الفنانة المصرية بدرية طلبة بأن تكون حملة ”إسكندرية لا ترحب بك“ المتعلقة بمواطنها الفنان محمد رمضان حقيقية، مرجحة أن تكون مختلقة من أجل الدعاية للحفل المقرر إقامته في 7 تشرين الأول/أكتوبر المُقبل.

وكانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ في محافظة الإسكندرية دشنت حملة بعنوان ”إسكندرية لا ترحب بك“ لمنع إقامة حفل محمد رمضان.

وقالت بدرية طلبة خلال لقائها في برنامج ”البخت“، الذي تقدمه الإعلامية خلود عزمي عبر قناة ”الشمس“ المصرية، معلقة على حملة ”إسكندرية لا ترحب بك“: ”أشك في الموضوع لأن أهل إسكندرية قلوبهم طيبة وجدعان جدا، والكلام ده مش عشان إسكندرية بلدي“.

وأشارت إلى أنه ”أحيانا فيه أنواع من الدعاية بالشكل ده، إني أصنع الموضوع ويبقى دعاية، وممكن تكون الشركة المسؤولة عن حفلة محمد رمضان قامت بالحملة، لأنه نزل إسكندرية والناس استقبلته استقبال حلو“.

ونفت بدرية طلبة ما تم تداوله حول طرد محمد رمضان من أحد المقاهي قائلة ”مفيش الكلام ده، أهل إسكندرية بيشيلوا الضيف على دماغهم، وأنا لسه راجعة من إسكندرية، وشفت محمد رمضان معدي والناس والشباب بتجري وراه، وأهل إسكندرية بعيد تماما عن معاداة أي فنان، ومحمد رمضان طول الوقت في الساحل وهو جزء من إسكندرية“.

وعن رأيها في محمد رمضان قالت: ”أنا شايفة إنه مثير للجدل، ويمكن الناس مش فاهماه صح، وفي ناس بتحبه وشايفة إنه مظلوم، ونجوميته حتى لو لا يستحقها فهي عطاء من ربنا“.