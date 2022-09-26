بعد أزمته في سوريا.. محمد رمضان يعلن عن حفل بدولة جديدة

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تعاقده على إحياء حفل غنائي بدولة قطر، وذلك بعد ساعات من تكذيب نقابة الفنانين بسوريا له بشأن حفله المقررة إقامته بدمشق.

وكان محمد رمضان قد أعلن عن إحيائه لثلاث حفلات خلال الفترة المقبلة، أولاها حفل غنائي بدمشق، لتخرج نقابة الفنانين بسوريا وتنفي هذا الخبر.

ونشر محمد رمضان صورة تجمع بينه وبين متعهد الحفل عبر فيسبوك وعلق عليها قائلا: ”وأخيرا أقوى حفلة في قطر الشقيقة الغالية الخامس والعشرين من نوڤمبر، أشوفكم على خير وتمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق أميراً و شعباً“.

ونفت نقابة الفنانين السوريين يوم الأحد، ما صرح به الفنان المصري محمد رمضان، عن إحيائه حفلا غنائيا في دمشق الشهر القادم.

وأكدت النقابة في بيان عبر صفحتها على ”فيسبوك“ أنه ”لا صحة“ لما هو متداول حول إقامة حفل لمحمد رمضان في دمشق ”سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص“.

واعتبرت أن ”كل ما يتم تداوله مجرد شائعات“.

وكان ”رمضان“ قد أعلن مؤخرا عن إحيائه 3 حفلات من خلال صفحته على ”فيسبوك“، حيث نشر صورة له أثناء التعاقد وعلق عليها قائلا: ”وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة“.

وتابع: ”أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة دمشق الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة إسكندرية بيوم واحد“.

ويأتي ذلك بعد الحملة التي دشنها أبناء الإسكندرية في مصر لمنع إقامة حفله في المحافظة في 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وحملت الحملة عنوان ”إسكندرية لا ترحب بك محمد رمضان“، ودعمها محافظ الشرقية السابق.

وعلى إثر ذلك هاجم ”رمضان“ محافظ الشرقية السابق لدعمه الحملة.

وقال في مقطع فيديو: ”السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة إسكندرية لا ترحب بيك يا محمد رمضان، والجرائد المصرية الرسمية بتدعم الحملة والشركة المنظمة بايعة 70% من التذاكر مع أن الحفلة لسه فاضل عليها 17 يوما“.

وتابع: ”حلو يا سيادة المحافظ، هقوم ألبس وأنزل إسكندرية وربنا يقدرني وأدخل كل منطقة النهارده في إسكندرية وأتأكد بنفسي، هل لما الشعب بيعمل حاجة هتنزل وتعمل زيي وتسأل الغلابة إنتم فعلًا زعلانين ولا لأ، أنا نازل دلوقتي على رجلي من غير بني آدم حراسة“.