هل عادت ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة؟

عادت الفنانة المصرية ياسمين صبري، إلى متابعة زوجها السابق ومواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر موقعي التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ و“تويتر“.

وأحيت هذه الخطوة أنباء عن عودتهما من جديد لبعضهما بعضا، بعد أن انفصلا مؤخرا.

وأشار ناشطون إلى أن ”ياسمين صبري ظهرت في صورها الأخيرة وهي ترتدي خاتم الزواج الذي كان قد أهداه لها أبو هشيمة“.

وتحل الفنانة المصرية ضيفة يوم الإثنين، على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها ”صاحبة السعادة“، ومن المحتمل أن تتحدث عن الأنباء المتداولة حول عودتها لزوجها السابق.

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء مماثلة، بسبب ظهور الثنائي معا في الحفل الذي أحياه الفنان عمرو دياب، في إحدى القرى السياحية الشهيرة في مصر.

وأشار أحد المقربين من ياسمين صبري وقتها، إلى أن ”تلك الأنباء عارية تماما من الصحة“، مؤكدا أنه ”ليس هناك أي تواصل بينهما“.

كما نفى المصدر التقاء ”ياسمين“ بـ“أبو هشيمة“ خلال الحفل.

وقال إنهما ”لم يلتقيا منذ انفصالهما، متعجبا من الشائعات التي أشارت إلى ذلك رغم أنها لا توجد صورة تجمع بينهما، خاصة أن الحفل كان مليئا بالصحفيين“.

وتابع: ”لو التقيا لكانت صورهما ملأت الصحف والمجلات“، حسب تعبيره.

وانفصلت ”صبري“ عن ”أبو هشيمة“ خلال أيار/مايو الماضي، في هدوء تام بعد زواج دام عامين.

وفي أول تعليق له بعد شهر من انفصاله عنها، قال إنه ”يكن لها كل الاحترام والمعزة“.

وأضاف ”أبو هشيمة“ خلال استضافته في برنامج ”تفاعلكم“ المذاع عبر شاشة ”العربية: ”كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس.. هنعمل أيه؟ خلاص إحنا في عصر السوشيال ميديا“.

وتابع: ”ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشيال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية“.