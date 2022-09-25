نقابة الفنانين السوريين تنفي إقامة حفل لمحمد رمضان في دمشق

نفت نقابة الفنانين السوريين يوم الأحد، ما صرح به الفنان المصري محمد رمضان، عن إحيائه حفلا غنائيا في دمشق الشهر القادم.

وأكدت النقابة في بيان عبر صفحتها على ”فيسبوك“ أنه ”لا صحة“ لما هو متداول حول إقامة حفل لمحمد رمضان في دمشق ”سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص“.

واعتبرت أن ”كل ما يتم تداوله مجرد شائعات“.

وكان ”رمضان“ قد أعلن مؤخرا عن إحيائه 3 حفلات من خلال صفحته على ”فيسبوك“، حيث نشر صورة لها أثناء التعاقد وعلق عليها قائلا: ”وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة“.

وتابع: ”أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة دمشق الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة إسكندرية بيوم واحد“.

ويأتي ذلك بعد الحملة التي دشنها أبناء الإسكندرية في مصر لمنع إقامة حفله في المحافظة في 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وحملت الحملة عنوان ”إسكندرية لا ترحب بك محمد رمضان“، والتي دعمها محافظ الشرقية الأسبق.

وعلى إثر ذلك هاجم ”رمضان“ محافظ الشرقية السابق لدعمه الحملة.

وقال في مقطع فيديو: ”السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة إسكندرية لا ترحب بيك يا محمد رمضان، والجرائد المصرية الرسمية بتدعم الحملة والشركة المنظمة بايعة 70% من التذاكر مع أن الحفلة لسه فاضل عليها 17 يوما“.

وتابع: ”حلو يا سيادة المحافظ، هقوم ألبس وأنزل إسكندرية وربنا يقدرني وأدخل كل منطقة النهارده في إسكندرية وأتأكد بنفسي، هل لما الشعب بيعمل حاجة هتنزل وتعمل زيي وتسأل الغلابة أنتم فعلًا زعلانين ولا لأ، أنا نازل دلوقتي على رجلي من غير بني آدم حراسة“.