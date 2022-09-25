بعد جدل الإسكندرية.. محمد رمضان يحيي حفلا فنيا في أربيل العراق

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، السبت، عن إحياء حفل غنائي جديد في الـ27 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بمدينة أربيل كردستان بالعراق.



ونشر رمضان عبر حسابه في “إنستغرام“ صورة له أثناء توقيع عقد الحفل، وعلق على الصورة بالقول ”بإذن الله أقوى حفلة في مدينة أربيل كردستان العراق، يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من أكتوبر بعد حفلة إسكندرية بعشرين يوما”.

يأتي ذلك بعد الجدل الذي أثاره رمضان خلال آخر حفل أقامه بالعراق في كانون الأول/ديسمبر 2021، عقب إحيائه حفلا في مجمع ”سندباد لاند“ بالعاصمة بغداد، ليتظاهر عشرات المحتجين أمام المجمع الذي احتضن الحفل منددين بإقامة الحفلات الغنائية.

وتعرض الفنان لهجوم لاذع بعد الحفل من رجل الدين العراقي جعفر الإبراهيمي، الذي وصفه بـ ”الأسود الداعر القذر القبيح“، منتقدا إقامة حفله وظهوره عاري الصدر.

وقال الإبراهيمي من أعلى منبر أحد المساجد في فيديو شهير حينها، إن ”حفل محمد رمضان بالعراق تكلف 3 ملايين دولار أمريكي، صرفت على أسود داعر قذر قبيح من المفترض أن لا يمر الأمر بسلام”.

وتواجه الفعاليات المدنية والاجتماعية في العراق على الدوام رفضا من جهات تدعي أنها تمثل المجتمع الديني، أو أجواء الحوزات العلمية والمراجع، غير أن المراجع المعتبرين لا يعترضون على إقامة تلك التجمعات.