محمد الباز يشكك في التسجيل الصوتي المذاع لعادل إمام

شكك الإعلامي المصري محمد الباز، في التسجيل الصوتي المنسوب لعادل إمام، الذي أذيع مساء السبت ويرد فيه لأول مرة على أنباء إصابته بمرض “الزهايمر”، مشيراً إلى أن التسجيل قد يكون قديما لأن الحديث تضمن الرد على شائعات الوفاة وليس الإصابة بـ ”الزهايمر“.

وأذيع مساء السبت تسجيل صوتي نشره موقع ”ET بالعربي“ لعادل إمام، يرد فيه كما يبدو على شائعات تتحدث عن وفاته، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويعيش في عزبته وسط أولاده وأصدقائه.

وعقب محمد الباز، خلال حلقته في برنامج ”آخر النهار“ على فضائية “النهار المصرية”، على التسجيل بالقول، إن التسجيل المذاع لعادل إمام يبدو أنه قديم لأنه يعلق على شائعات وفاته.

وأضاف الباز: “محدش اتكلم على وفاته لكن على حالته الصحية، ولو كان الفنان عادل إمام طلع في فيديو أو حتى اتكلم كان يبقى أفضل”.

وتابع“: إحنا اطمنا شوية لكن هذا العمل إعلاميا غير كاف، ومشكور الزملاء في et لكنه غير كاف“.

وكان عادل إمام، قال في التسجيل الذي أذيع مساء السبت: ”كويس إن الواحد بيقرأ نعيه وهو كويس.. مافيش حاجة أنا كويس والحمد لله“.

وأكد الفنان المصري أنه يتعمد عدم الرد على الشائعات التي يتم تداولها عنه من حين لآخر لعدم أهميتها، قائلا: ”كل شوية بتطلع إشاعات ومش بحب أرد على الحاجات دي“.

وقال: ”الحمد لله عندي عزبة قاعد فيها مع بيتي وأولادي وأحفادي، ومبسوط وسعيد الحمد لله وسطهم“.

وأضاف: “أصدقائي بيجولي لغاية عندي وبيقعدوا معايا وبننبسط وبيبقوا فرحانين بيا وأنا فرحان بيهم والحمد لله”.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية أثار الإعلامي المصري محمد الباز الجدل حول اختفاء عادل إمام (82 عاما)، قائلاً إن السبب هو إصابته بالزهايمر وعدم عودته للتمثيل مرة أخرى، وهو ما نفاه شقيقه المنتج عصام إمام.