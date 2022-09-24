وفاة الفنان السوري ذياب مشهور

نعت نقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق، المطرب القدير ذياب مشهور، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وكتبت النقابة في منشور النعي عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“: ”فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير ذياب مشهور، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعازي، إنا لله و إنا إليه راجعون“.

وتوفي الفنان ذياب مشهور عن عمر يناهز 76 عاما.

ولد المطرب ذياب مشهور البوخابور في عام 1946، في محافظة دير الزور، حيث بدأت مسيرته الفنية عام 1958، في محافظته، واعتمد في تعلم الموسيقى على الموسيقي الكفيف يوسف جاسم، الذي تنبه لموهبته فعلمه المقامات الشرقية وفنون الأداء.

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ألف الفنان الراحل كلمات أغانيه وألحانه بنفسه، وساهم بنشر الأغنية الفراتية السورية.

وفي عام 1972، شهدت مسيرة ذياب مشهور الفنية تحولا، بعد مشاركته في أعمال مع دريد لحام وناجي جبر.

واتخذ ذياب مشهور قراره اعتزال الفن في تسعينيات القرن الماضي، وصنفته إذاعة دمشق كمطرب فيها، بموجب قرار لجنة مكونة من مجموعة من الفنانين الكبار، وتم تكريمه في عام 2018 في حفل في دمشق.

ذاع صيت ذياب مشهور على مستوى العالم العربي في العديد من الأغاني، أشهرها أغنية ”يابو ردين يابو ردانا“، و“عالماية عالماية“، و“نمنم خانم“، وغيرها.