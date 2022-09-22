"المهن الموسيقية": محمد رمضان لم يحصل على تصريح من النقابة لإقامة حفل الإسكندرية

كشف طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في مصر، أن الفنان محمد رمضان لم يحصل على تصريح من النقابة حتى الآن لإقامة حفل غنائي في الإسكندرية.

وهاجم طارق مرتضى الفنان محمد رمضان؛ بسبب هجومه على محافظ الشرقية الأسبق على خلفية الحفل المقرر إقامته في محافظة الإسكندرية يوم 7 أكتوبر المقبل.

وأوضح مرتضى خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”حوار الخميس“، المذاع عبر قناة ”الحدث اليوم“ المصرية، بأن ”الشعب الإسكندراني رفض استقبال محمد رمضان، ورغم ذلك قام بالعناد والنزول إلى الإسكندرية“. وأضاف: ”رمضان نزل فيديو يواجه فيه محافظ الشرقية، ووجه كلمات غير لائقة لمحافظ الشرقية، بقوله أنا هنزل إسكندرية وأنت ما تقدرش تنزل لشعبك عشان تسمع مشاكله“.

وتابع المتحدث: ”شرارة رفض ما يقدمه محمد رمضان انطلقت من الإسكندرية، لأن الشعب الإسكندراني متذوق للفن، وأي حفل لرمضان دلوقتي هيلاقي حملة ترفض استقباله، البداية كانت الإسكندرية، وهذه ليست النهاية“.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد هاجم محافظ الشرقية السابق لدعمه حملة ”إسكندرية لا ترحب بك“ التي أطلقها عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمنع إقامة حفله المقرر في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال محمد رمضان في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة إسكندرية لا ترحب بيك يا محمد رمضان، والجرائد المصرية الرسمية بتدعم الحملة والشركة المنظمة بايعة 70% من التذاكر مع أن الحفلة لسه فاضل عليها 17 يوم“.

وتابع: ”حلو يا سيادة المحافظ، هقوم البس وأنزل إسكندرية وربنا يقدرني وأدخل كل منطقة النهارده في إسكندرية واتأكد بنفسي، هل لما الشعب بيعمل حاجة هتنزل وتعمل زيي وتسأل الغلابة أنتم فعلًا زعلانين ولا لأ، أنا نازل دلوقتي على رجلي من غير بني آدم حراسة“.

وأصدرت الجهة المنظمة لحفل محمد رمضان في محافظة الإسكندرية بيانًا صحفيًا، يوم الأربعاء، تؤكد من خلاله بدء الإجراءات القانونية لمقاضاة الحسابات والصفحات المزيفة ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.