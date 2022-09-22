نجم هوليوود جوني ديب يقع في حب محاميته جويل ريتش

كشفت مجلة ”بيبول“ الشهيرة أن النجم العالمي، جوني ديب يواعد إحدى المحاميات في فريق دفاعه في قضيته الشهيرة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وتبين أن ديب على علاقة رومانسية مع المحامية البريطانية، جويل ريتش، والتي كانت في فريق ديب القانوني خلال قضيته التشهيرية ضد صحيفة ”ذا صن“.

وكان قد رفع نجم هوليوود، جوني ديب، القضية ضد الصحيفة؛ بسبب مقال وصف فيها بأنه ”ضارب لزوجته“، بعد أن زعمت أنه اعتدى بالضرب على زوجته السابقة أمبر هيرد، وقال القاضي في وقتها إن صحيفة ”صن“ أثبتت أن ما ورد في المقال ”صحيح إلى حد كبير“.

ومع ذلك، لم تكن ريتش في فريق ديب القانوني في قضيته الأخيرة ضد هيرد، إلا أنها ظهرت عدة مرات في المحكمة لإظهار الدعم، وتم تصويرها مع ديب خارج المحكمة في 3 أيار مايو، وتم تصويرها أيضا وهي تعانق محامية ديب، كاميل فاسكيز داخل قاعة المحكمة في 16 أيار مايو.

يُذكر أن ريتش لم تنته بعد من إجراءات طلاقها من زوجها الذي تشاركه طفلين، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها تعمل على الدفاع عن سمعة العملاء ضد الادعاءات الخاطئة والتشهير عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وأن لديها خبرة خاصة في حماية خصوصية الأفراد من التسلل غير المبرر والاهتمام الإعلامي.

وترددت الأنباء في الآونة الأخيرة، حول وجود علاقة رومانسية بين جوني ديب ومحاميته، كاميلا فاسكيز بعد ظهورهما بجانب بعضهما البعض في الكثير من المواقف، إلا أنها نفت هذه الشائعات تماما.

وقالت فاسكيز: ”من المخيب للآمال أن بعض وسائل الإعلام تروج لهذا“، مشيرة إلى أن ديب مجرد صديق.

وأضافت: ”أنا أهتم بشدة بعمل موكلي، ومن الواضح أننا أصبحنا قريبين“.