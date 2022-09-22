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انهيار منة شلبي ومرافقة يسرا للجثمان.. مشاهد من تشييع جنازة الفنان هشام سليم
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 15:51 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 17:15 GMT

انهيار منة شلبي ومرافقة يسرا للجثمان.. مشاهد من تشييع جنازة الفنان هشام سليم

حرص عدد من نجوم الفن في مصر على إلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل هشام سليم الذي فارق الحياة اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان. وظهرت

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المصدر: أحمد بيومي ـ إرم نيوز

حرص عدد من نجوم الفن في مصر على إلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل هشام سليم الذي فارق الحياة اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وظهرت الفنانة منة شلبي في الجنازة في حالة انهيار، حيث دخلت في حالة هستيرية من البكاء حزنا على الفنان الراحل، كما أصرت الفنانة يسرا زوجة شقيق هشام سليم على مرافقته في السيارة التي تنقل الجثمان.

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وشهدت الجنازة حضورا واسعا من نجوم الفن والرياضة ورجال المجتمع، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة المصرية.

 

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وانتهت مراسم الجنازة قبل قليل، حيث تم نقل الجثمان ليدفن في مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم.

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وكان الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ علاج الأورام والطبيب الخاص للفنان الراحل هشام سليم، قد كشف تفاصيل الأيام واللحظات الأخيرة في حياته وأسباب تدهور صحته في آخر أيامه.

وقال عبدالقادر، إن التدخين كان سببًا رئيسيًا في سرطان الرئة الذي أصاب الفنان، ووصل به إلى مرحلة متقدمة، موضحًا أنه لم يكتشف المرض إلا في مراحله المتأخرة، لذلك خضع للعلاج لمدة سنة كاملة بمستشفى دار الفؤاد.

وأفاد بأن الراحل تناول العلاجات الكيميائية والمناعية، ولكنه كان يتعرض للانتكاس، وهذا طبيعي مع الإصابة بسرطان الرئة في المراحل المتقدمة من المرض.

ولفت الدكتور عبدالقادر إلى أن عدم ظهور سرطان الرئة بأعراض واضحة يستطيع المريض اكتشافها مبكرًا جعل اكتشاف إصابة الفنان هشام سليم متأخرة.

 

 

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