محمد رمضان يرد على أنباء طرده من مقهى في الإسكندرية

رد الفنان المصري محمد رمضان، على مقاطع فيديو متداولة، حول طرده من مقهى شعبي في محافظة الإسكندرية المصرية، مشيرًا إلى أنه غادر بإرادته لمنع التكدس ولم يُطرد.

وسبق ذلك، انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تطالب بمنع إقامة حفل الفنان محمد رمضان بمدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط تحت عنوان ”غير مرحب بك“.

وردًّا على تلك الحملة، قرر الفنان المصري الذهاب إلى المحافظة المصرية والسير في المناطق الشعبية والاحتكاك بالجمهور.

لكن بعد ذلك، أظهرت فيديوهات ترحيبًا بمحمد رمضان في الإسكندرية، وأخرى قال عنها ناشروها إنها توثق طرده من شوارع المدينة الساحلية، وخاصة مقهى يحمل اسم ”مقهى الريحاني“.

بدوره، نشر رمضان ،صباح الخميس، مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك”، نافيا طرده بالقول: “حق الرد ع المواقع الموجهة الكاذبة، أوّلا دي قهوة اسمها والي مسمهاش الريحاني وشكراً لأصحابها”.

وأوضح الفنان المصري “دخلت أشرب الشاي ولما حصل تكدس مشيت على شان ميحصلش خسائر للمكان بسبب الزحمة، ورحت شربت الشاي في فندق صن رايز ومعظم الناس اتحركوا ورايا”.

وطالب من متابعيه الحكم على المشاهد التي ظهرت في الفيديو إن كانت طردا أم ترحيبا، بالقول: “شوف العدد ده وحكّم عقلك هيدخلوا جوة قهوة ازاي يا متعلمين يا بتوع المدارس”.

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وهاجم النشطاء وبعض المواقع الإلكترونية التي تناقلت أنباء طرده بالقول “صعبان عليّ اللي بياخد معلوماته من المواقع دي مفيش حقيقة عندهم”.