ما سبب مهاجمة محمد رمضان لمحافظ الشرقية السابق؟

هاجم الفنان المصري محمد رمضان محافظ الشرقية السابق لدعمه حملة ”إسكندرية لا ترحب بك“ التي أطلقها عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمنع إقامة حفل محمد رمضان المقرر إقامته بها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

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وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا تطالب بمنع إقامة حفل الفنان محمد رمضان بمدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط تحت عنوان ”غير مرحب بك“.

وقال محمد رمضان في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة إسكندرية لا ترحب بيك يا محمد رمضان، والجرائد المصرية الرسمية بتدعم الحملة والشركة المنظمة بايعة 70% من التذاكر مع أن الحفلة لسه فاضل عليها 17 يوم“.

وتابع: ”حلو يا سيادة المحافظ، هقوم البس وأنزل إسكندرية وربنا يقدرني وأدخل كل منطقة النهارده في إسكندرية واتأكد بنفسي، هل لما الشعب بيعمل حاجة هتنزل وتعمل زيي وتسأل الغلابة أنتم فعلًا زعلانين ولا لأ، أنا نازل دلوقتي على رجلي من غير بني آدم حراسة“.

وأصدرت الجهة المنظمة لحفل محمد رمضان في محافظة الإسكندرية بيانًا صحفيًا، يوم الأربعاء، تؤكد من خلاله بدء الإجراءات القانونية لمقاضاة الحسابات والصفحات المزيفة ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجهة المنظمة للحفل إنها بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد هذه الصفحات المزيفة ومروجي شائعات إلغاء حفل رمضان بالإسكندرية، وتقديم بلاغ رسمي ضدها للجهات الحكومية المختصة بالإنترنت، وأيضا بلاغ للنائب العام.

وأشار البيان إلى أن ”مروجي هذه الشائعات الكاذبة يطلقونها لجمع الكثير من المشاهدات والتفاعلات لصفحاتهم بغرض التربح من نشر هذه الأخبار المزيفة والكاذبة“.