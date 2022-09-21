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"أرض مقابل نكتة".. فايز المالكي يثير جدلا بعد "رهان" مع سعود القحطاني
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 11:59 GMT
تاريخ التحديث: 21 سبتمبر 2022 12:10 GMT

"أرض مقابل نكتة".. فايز المالكي يثير جدلا بعد "رهان" مع سعود القحطاني

دخل الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي، في تحد مع مشهور "تيك توك" سعود القحطاني، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان المالكي قد خرج في بث مباشر

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المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

دخل الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي، في تحد مع مشهور ”تيك توك“ سعود القحطاني، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المالكي قد خرج في بث مباشر مع القحطاني عبر ”تيك توك“، وأعلن من خلاله أنه سيمنحه أرضا بحي الخير في العاصمة الرياض مقابل ”نكتة“.

واشترط على ”القحطاني“ أن تضحكه النكتة حتى يمنحه الأرض، متعهدا بكتابتها باسمه.

وأكد الفنان السعودي أنه كان بصدد بيع الأرض، التي قال إن مساحتها 1500 متر مربع، لكنه سيمنحها هدية لسعود القحطاني، إذا سرد له ”نكتة أضحكته“.

وحاول ”القحطاني“ أن يدلي بنكتة تثير ضحك ”المالكي“، لكنه فشل في ذلك.

ولاقى تحدي المالكي، جدلا واسعا، حيث انتقده مواطنون، مستنكرين تضحيته بأرض لأجل المشهور سعود القحطاني وفي سبيل نكتة، بينما رأى آخرون أن ”الأرض ملكه وله الحق في تصرفه بها“.

وانتقد علي الحربي، شرط فايز المالكي: ”ناس ماتدري وين تودي الفلوس ماشاءالله وتوزعها ع أشياء تافهه“.

وعلقت أخرى: ”الارض هذي تقدر تبيعها وتساعد الناس الي فعلاً محتاجة مو هالأشكال الله يصلح الحال بس“.

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وأيد آخر: ”عطها عوائل محتاجة وتكسب الأجر مهب واحد مغتني ليس بحاجة!“.

وهاجمه آخر: ”ذا من كثر فلوسه ماشاء الله تبارك الله مو عارف وين يصرفها، أي أحد يدخل معه يتحدى معه بفلوسه مو طبيعي“.

ودافع آخرون عن الفنان السعودي، مؤكدين أنه لطالما ساهم في مساعدة المواطنين: ”فلوسه وبكيفه يعطي اللي يبي وسعود يستاهل“.

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وعلق علي: ”حلال وبكيفه إن تصدق فيها جزاه الله خيرا وإن عطاها لأحد بكيفه“.

بينما شكك آخرون بشرط فايز المالكي، مرجحين أنه كان من باب الفكاهة والمزاح فقط.

وقال متابع: ”أتوقع هذا اتفاق بينهم بس عشان مشاهدات والناس وراءهم“.

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ورأى عبدالله: ”معقولة فيه ناس ماتميز بين الجد والاستهبال واضح أن الموضوع من باب الضحك لا أكثر لحد يشدها“.

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