وفاء عامر تعلق على مشهدها الجريء مع محمد رمضان

علقت الفنانة المصرية وفاء عامر لأول مرة على مشهدها الجريء مع مواطنها الفنان محمد رمضان بمسلسل ”نسر الصعيد“ الذي عرض قبل عدة أعوام في الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أنها طلبت من المنتج أن يحذفه لأنه ضد مبادئها.

وأضافت وفاء عامر خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه ”واحد من الناس“: ”أنا مثلت المشهد الساعة 6 الصبح، وكان مشهدا مضافا ولا أعرف كيف تم تسريبه رغم حذفه من المسلسل“.

وأضافت الفنانة المصرية: ”بعد المشهد تركت رسالة للمنتج جمال العدل، وأخبرني بأنه سيحذف المشهد إذا لم يخل ذلك بالسياق الدرامي، وبالفعل تم حذفه وهو مشهد مضر لمحمد رمضان وليس لي فقط، وضد مبادئي“.

وتابعت ”عامر“: ”جايز أنا مافهمتش الكلمة اللي اتقالت في المشهد، ومحبش حد يروج لها مرة ثانية، بما إنها ذات معنى بايخ“.

وتحدثت وفاء عامر عن خلافها مع الفنانة التونسية درة بسبب ترتيب الأسماء على التتر بالمسلسل ذاته، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يوضع اسمها بعد محمد رمضان مباشرة.

وعن علاقتها حاليا بـ درة قالت وفاء عامر: ”أنا مش بخاصم حد، وانبسطت بحلقات درة في مسلسل زي القمر، وهي وقعت في نسر الصعيد قبلي، لكن أنا تاريخي قبلها بكتير“.

وواصلت: ”المفروض يكون اسمي بعد محمد رمضان البطل الأساسي، وما حصلش توافق في وجهات النظر، لكن بنتقابل ونسلم على بعض ومفيش أي مشكلة“.

وتطرقت وفاء عامر في حديثها عن أصعب المواقف التي مرت بها، موضحة أن أصعب موقف هو تهديدها بخطف ولدها إبان ثورة 25 يناير.

وأوضحت: ”وقت الثورة وصلتني رسالة نصية تقول 50 ألف دولار وإلا ستفقدين ابنك في ظل الانفلات الأمني، والسلاح الآلي سيد الموقف، بقيت مش عايز أنزله المدرسة، ولا يبص من بلكونة، وكنت خايفة عليه وعلى أبوه وكل العيلة، وركبت باب حديد للشقة، وكنت أنا اللي أفتح لو الباب خبط“.

وتابعت: ”الحقيقة ابني كان أشجع مني، وراجل جدع زي أبوه، ومن حبه للمدرسة صمم ينزل“.