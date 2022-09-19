نورهان: تجسيد خالد الصاوي لدور "المثلي" في ميزان حسناته

قالت الفنانة المصرية نورهان أن تجسيد مواطنها الفنان خالد الصاوي لشخصية الصحفي حاتم رشيد المثلي الجنس في فيلم ”عمارة يعقوبيان“ يحسب في ميزان حسناته، مشيرة إلى أنه دور جريء.

وأوضحت نورهان خلال لقائها ببرنامج ”البخت“ المذاع عبر قناة ”الشمس“ المصرية: ”تقديم هذه الشخصية في الفترة الزمنية التي عرض بها الفيلم كان أمرا غريبا ومستهجنا وتطلب شخصا جريئا للقيام به“.

وتابعت الفنانة المصرية: ”المثلية أصبحت وباءا في الوقت الحالي وكل منزل يناقش هذا الأمر إلى جانب أن الأطفال والمراهقين والشباب، يتعرضون لهجمة شرسة من تلك الفكرة وتعميمها والتعامل معها، لذا فإن تقديم خالد الصاوي لهذا الدور يحسب في ميزان حسناته“.

وواصلت نورهان: ”لما شخص يؤديه بجدارة، فهو استطاع إنه يوصل الهدف الرئيسي للدراما، وتعريف أرسطو لها بتقديمها للناس على أنها حاجة تثير التعاطف مع الشخصيات الجيدة، وتثير الخوف من المصير السيئ للشخصيات السيئة وموت حاتم رشيد بالشكل دا حقق العدالة الشعرية بأن دا مصير من يغضب الله“.

واستكملت حديثها قائلة: ”الدور موظف دراميًا وليس كالأعمال التي تعرضها نتفليكس وتهدف من خلالها تقبل المثليين في المجتمع والتعايش معهم“.

وكشفت نورهان سبب غيابها عن الفن خلال لسنوات الماضية قائلة: ”فضلت التفرغ لرعاية طفلي على حساب عملي الفني ، حيث أنني لم أستطع مفارقة طفلي ورؤية تلك المرحلة من عمره بكل تفاصيلها ولو كان ذلك على حساب عملي“.

وتابعت: ”لست نادمة على قراري رغم أن الجميع يسألني عن عدم ظهوري بالشكل الذي استحقه وعدم وصولي للمكانة التي تليق بي كممثلة، وأنا أخذت القرار الصحيح بكل تأكيد“.