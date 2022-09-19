ما حقيقة عودة حمزة نمرة لإحياء حفلات في مصر؟

تداولت وسائل إعلام عربية أنباء عن عودة الفنان المصري حمزة نمرة إلى إحياء حفلات غنائية في مصر، بعد تصالحه مع النقابة ودفع غرامات كانت مقررة عليه.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت قرارا عام 2015 بمنع المطرب المصري حمزة نمرة من الغناء في مصر وشطبه من جداول النقابة لاتهامه بالإساءة إلى الدولة المصرية.

وقال علاء عامر مستشار نقابة المهن الموسيقية في مصر إن كل الأنباء التي نشرت حول عودة حمزة نمرة للغناء في مصر عارية تماما من الصحة.

وأضاف عامر في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”كل الأخبار التي تم نشرها عبر مواقع إخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي حول تصالح حمزة نمرة مع نقابة المهن الموسيقية غير صحيحة، وحمزة لم يتقدم بطلب للصلح من النقابة“.

وحول موقف النقابة إذا تقدم نمرة بطلب للصلح والسماح له بالغناء في مصر مجددا قال علاء عامر: ”لكل حادث حديث، ولا أستطيع الإجابة على هذا السؤال الآن، في حال تقدم بطلب للصلح سيتم عرض الطلب على المجلس وهو صاحب القرار“.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارًا بشط المطرب حمزة نمرة من النقابة، بزعم انتمائه لتنظيم الإخوان المحظور في مصر.

وعلق نمرة آنذاك على القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قائلا: ”أنا بشكر كل حد وقف جنبي في اللي حصل ده.. مفيش حاجة هتقدر تعبر عن حبي ليكم يا جدعان.. أنا ربنا كرمني بيكم ويارب دايماً أفضل عند حسن ظنكم.. وكل واحد رغم اختلافه معايا ممنعوش الاختلاف إنه ينصفني.. أنتم على راسي من فوق والله“.

وأضاف: ”وأشكر أ/مصطفى كامل لتوضيحه موقف النقابة.. وده أفضل رد ع الكلام العجيب اللي اتقال عني الأيام اللي فاتت، اللي مالوش أي أساس من الصحة“.

وتابع النجم الشاب قائلاً: ”وربنا يعلم أنا عمري ما غلطت في حق حد ولا أسأت لحد.. حتى لو حد ظلمني بسكت، ومبدخلش في أي سجالات أو معارك، لأن دي طبيعتي.. اللي هيبقى للإنسان هو السمعة الحسنة.. ربنا يكتبها لنا جميعاً“.