ما حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية؟

تداولت صفحات خاصة بمحافظة الإسكندرية في مصر خلال الساعات الماضية أنباء عن إلغاء حفل الفنان المصري محمد رمضان المقرر إقامته في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد الحملة التي أطلقها عدد من أهالي الإسكندرية ضده والتي حملت عنوان ”غير مرحب بك في الإسكندرية“.

وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا تطالب بمنع إقامة حفل الفنان محمد رمضان بمدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط تحت عنوان ”غير مرحب بك“.

وأكدت الصفحات خلال الساعات الماضية أنه تم إلغاء حفل محمد رمضان استجابة للدعوات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر مقرب من الفنان المصري محمد رمضان لـ ”إرم نيوز“ حقيقة إلغاء الحفل، مشيرا إلى أن ”هذه الأنباء عارية تماما من الصحة“.

وأوضح المصدر أن ”الحفل سيقام في موعده“، مشيرا إلى أن ”الحفل حاصل على تصريح من نقابة المهن الموسيقية“.

واعتبر أن ”جمهور محمد رمضان في الإسكندرية كبير، والدليل على ذلك التفاف الجماهير حوله أثناء تصوير مسلسله الأخير هناك“.

وكان محمد رمضان أعلن إحياءه حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الإسكندرية من خلال صفحته على فيسبوك بعنوان ”أقوى حفل في مصر“.

ونشرت صفحات تابعة للإسكندرية دعوات بمنع محمد رمضان من إقامة حفله هناك، حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل، مشيرين إلى أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش لا يشرفها أن يغني بها محمد رمضان.

ونشر حساب آخر باسم ”الإسكندرية“ على تويتر صورة لإعلان محمد رمضان معلقا ”فتح أهالي الإسكندرية النار على مؤدي المهرجانات محمد رمضان“.

وأضاف الحساب: ”يذكر أن هذه المرة الأولى التي يرفض فيها أهل الإسكندرية زيارة أحد“.